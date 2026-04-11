NIKOLA ROKVIĆ POJEO ČUVARKUĆU: Pevač otkrio kakvo je bilo vaskršnje jaje nakon godinu dana, NEĆETE VEROVATI! (FOTO)

NIKOLA ROKVIĆ POJEO ČUVARKUĆU: Pevač otkrio kakvo je bilo vaskršnje jaje nakon godinu dana, NEĆETE VEROVATI!

Pevač Nikola Rokvić poznat je kao veliki vernik, a jedne godine za vreme Uskrsa uspeo je da ostavi sve bez teksta neverovatnim potezom. On je odlučio da pojede čuvarkuću.

Njegov gest se i danas prepričava, a sve je počelo još 2017. godine kada se oglasio na društvenim mrežama i ispričao koje je savete dobio prilikom posete manastiru Hristovog Preobraženja u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri.

- Dragi moji, prošle godine, za Vaskrs, bili smo u manastiru Hristovog Preobraženja u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri i tom prilikom smo od monaha dobili osveštana vaskršnja jaja. Rekli su mi da ih stavim pored ikone u kući i da ih za ovaj Vaskrs slobodno razbijem i pojedem - poručio je tada Nikola Rokvić.

"Kao da su juče kuvana! Slava Bogu!"

Ono što je posebno šokiralo njegove pratioce jeste činjenica da se jaje nije pokvarilo, iako je, kako je Rokvić objasnio, stajalo u delu kuće gde je temperatura tokom leta dostizala i do 30 stepeni. Njegova priča je ubrzo postala viralna, a pratioce je iznenadio i komentarom o samom ukusu čuvarkuće stare 12 meseci.

- Danas, posle godinu dana smo ih pojeli... Kao da su juče kuvana! Slava Bogu! - napisao je tada Nikola uz priložene fotografije skuvanih jaja.

Inače, Nikola Rokvić ističe da je za hrišćane Uskrs najradosniji praznik koji donosi nadu, vraća smisao postojanju. Centralno mesto u njegovoj proslavi zauzima odlazak na svetu liturgiju i pričešće sa dečicom, nakon čega sledi porodična trpeza.

– Jedne godine smo u Novom Sadu kod Bojaninih, jedne godine u Beogradu kod Slavice – podelio je Nikola, dodajući da se dečica najviše raduju prazniku i takmičenju u kucanju jajima. U toj igri deca obično i odnesu pobedu jer, kako kaže, celokupan dan je podređen upravo njima i porodici. Progovorio je i o hodočašću i čega se najviše plašio.

POVEZANE VESTI

Domaći

Nikola Rokvić pojeo staro Vaskršnje jaje: Mnoge iznenadio svojim potezom, otkrio kako izgleda unutra (FOTO)

Domaći

Nikola Rokvić imao 110 kilograma, pa SMRŠAO 20 KG ZA 10 MESECI! Tada se oglasio njegov trener: Šest dana kao Đoković, a jedno veče kao Toma Zdravković

Domaći

Nikola Rokvić skinuo 20 kilograma! Trenira šest puta dnevno, telo mu je u mišićima, a jede više nego pre (FOTO)

Domaći

NIKOLA ROKVIĆ POKAZAO ZVERSKO TELO: Pevač imao 110 kilograma, a sad puca od mišića! (FOTO)

Domaći

NIKOLA ROKVIĆ OTKRIO KOLIKO IMA KILOGRAMA! Izvajao mišiće, ima DEVET TRENINGA za nedelju dana, ovo je njegov ritual

Domaći

NIKOLA ROKVIĆ STIGAO U SRBIJU! Nakon mesec dana pešačenja, pevač došao u Beograd: Bojana i deca se ne odvajaju od njega!