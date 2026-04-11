MALTERIŠE SA MAJSTORIMA! Teodora snimila majku Džehvu na Veliku subotu: Radovi u punom jeku (FOTO)

Pevačica Teodora Džehverović snimila je majku dok je sa majstorima sređivala fasadu na kući, a Gocu su mahom hvalili na mrežama zbog načina.

Goca je naima malterisala i pomagala oko radova oko kuće, te je pevačica bila i više nego ponosna da pokaže koliko joj je majka vredna, pa je sve okačila na društvene mreže.

- Bravo Goco, ti si žena za sve. Sve ti uspeva i o svemu moraš da misliš - glasio je jedan od komentara na mrežama.

Progovorila o plastičnim operacijama

Inače, nedavno se povela polemika oko toga šta je sve Teodora od početka karijere operisala na sebi, te je priznala.

- Ja sam uvek otvoreno pričala šta sam radila na sebi. Mislim da ni u čemu nisam preterala i da su ovo zaista bile minimalne korekcije. Sa 16 godina sam operisala uši, jer sam bila mali klempo. 2019. sam operisala grudi, usne sam poslednji put radila pre dve godine - rekla je Teodora svojevremeno.

Autor: M.K.