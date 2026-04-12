Molim se Bogu i zahvalna sam mu za pomoć! Milica Milša nakon teške bolesti za Pink.rs otkrila kako izgleda Vaskrs u njenom porodičnom domu!

Oko srca joj je toplo!

Glumica Milica Milša oglasila se nakon borbe sa opakom bolešću za Pink.rs i otkrila kako izgleda proslava Vaskrsa u njenom domu.

Šta je to što vam posebno greje srce na Vaskrs? Da li ste nekad doživeli čudo za Vaskrs?

- Verujem u Boga još od kada sam bila mala. U našoj kući su se praznovali svi praznici, a Uskrs je uvek bio najradosniji. U nekim, meni ključnim životnim situacijama, čuda su mi se desila.

Da li imate neke tradicije koje negujete godinama unazad? Ako imate, koje su?

- Farbaje jaja mi pričinjava veliku radost, kao i aranžiranje uskršnjeg ručka i okupljanje porodice u veselju.

Koliko se obeležavanje Vaskrsa razlikuje danas u odnosu na vreme kada ste vi bili dete?

- Kod nas je sve onako kao kada smo bili mali – nasleđe naših roditelja živi kroz nas.

Da li, nakon što ste prošli kroz jednu veliku životnu borbu, danas Vaskrs doživljavate na drugačiji način?

- Molim se Bogu i zahvalna sam za svu pomoć i radost koju nam daje.

Da li za Vaskrs više uživate da ugostite nekoga ili da vas neko ugosti? Ko je majstor za vašu trpezu tog dana? Da li imate neko jelo koje ne sme da se preskoči?

- Samo je bitno da smo zajedno, uvek je to najbitnije – da se radujemo i uživamo. Uvek su tu uskršnja jaja, razne salate, pite i pečenje.

Koliko ste ofarbali jaja? Da li ste pronašli neke nove tehnike za bojenje jaja ili se držite onih starih, tradicionalnih, već isprobanih?

- Ove godine ofarbali smo 27 jaja. Volim da jaja farbam u lukovini, pa smo ih tako ofarbali i ove godine. Volimo i da ih ukrasimo sličicama – to sam kao mala najviše volela i to je bio moj „zadatak“.

Da vaše vaskršnje jaje može da ima poruku koju vidi ceo svet, šta biste napisali?

- Ljubav, mir i zdravlje da obasjaju celu planetu.

Autor: A.Anđić