PRVI VASKRS U BRAKU! Tea Tairović progovorila o bebi: To prati svaku ženu čim se uda! Evo gde i kako će provesti praznik

Muzička zvezda Tea Tairović će ove godine prvi put proslaviti Vaskrs kao gospođa Vardaj, pa je progovorila o tome kako se u njenom domu obečežava veliki hrišćanski praznik.

Tea Tairović je pre oko godinu dana stala na ludi kamen izgovorivši sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Ivanu. Sada je otkrila njihove planove za Vaskrs.

"U intimnoj atmosferi"

- Vaskršnje praznike uvek doživljavam kao nešto posebno i lepo, u intimnoj atmosferi, bez gužve i žurbe... Vreme se nekako uspori i tada se posvetim onome što je najvažnije. Kao i uvek, i ove godine ću ga obeležiti u krugu porodice i najmilijih. Volim taj spoj tradicije i radosti koji Vaskrs sa sobom nosi. Porodično se sećamo nekih smešnih stvari iz prošlosti, prepričavano dogodovštine, smejemo se, a neretko i zapevamo...

Pevačica jer progovorila i o tome ko je zaslužan za vaskršnju trpezu.

- Kod nas je vaskršnja trpeza prava mala čarolija! Najviše zasluga ima moja porodica, ali svi učestvujemo na neki način. Na stolu se obavezno nađu jaja, ali i svi drugi specijaliteti. Zapravo, sve ono što miriše na detinjstvo. Ja se uvek trudim da dam svoj doprinos, makar kroz dekoraciju i atmosferu.

Voli da eksperimentiše

Na pitanje ko farba jaja, a ko pobeđuje u kucanju, pevačica je objasnila:

- Farbamo ih zajedno, to je ritual koji ne propuštam. Volim i da eksperimentišem bojama i tehnikama, a što se tiče tucanja, i tu sam veliki borac! Ne mogu da kažem da uvek pobeđujem, ali se nikad ne predajem. Baš kao što se nikada ne predajem ni u životu!

Poštuje običaje

Na pitanje da li poštuje običaje i odlazi u crkvu, Tea je odgovorila sledeće:

- Poštujem običaje i trudim se da ih negujem koliko god mogu. Vaskrs za mene nije samo praznik već trenutak kada je porodica na okupu. Čuvarkuća je obavezna i uvek prvo ofarbano crveno jaje, koje ostavljamo za tu namenu.

"Kad će beba?!"

Pevačica je dala svoj komentar na pitanja koja umeju da nerviraju, a to je između ostalog i "Kad će beba?":

- To je pitanje koje, čini mi se, prati svaku ženu čim se uda. Ne nervira me, ali mislim da u životu sve dolazi u svoje vreme. Fokusirana sam na karijeru, koncerte, na ljubav i brak, i na sve lepo što to donosi. Zahvalna sam Bogu na svemu što mi je dao i znam da će dete doći kada za to bude vreme!

Autor: M.K.