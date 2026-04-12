DUŠE SU NAM SE SLOŽILE: Jovana Jeremić za Pink.rs otkrila kako provodi VASKRS, pa priznala šta joj je ključno u ljubavi s Tigrom, evo i čemu uči naslednicu Leu! (FOTO+VIDEO)

Popularno Pinkovo TV lice u prazničnom intervjuu za naš portal otkriva kako se ove godine vaskršnji praznici obeležavaju u njenom domu.

Voditeljka jutarnjeg programa televizije Pink, Jovana Jeremić vaskršnje praznike provodi radno, a za Pink.rs otkrila je i kako će veliki hrišćanski praznik obeležiti sa porodicom nakon što završi s poslom. Pored toga, Jovana nam je otkrila i ko je zadužen za prazničnu trpezu, ko farba jaja, ali i čemu uči naslednicu Leu, kao i šta joj je sada ključno kada je partnerski odnos u pitanju.

- Praznik provodim sa porodicom naravno, ali pvo sa svojim gledaocima. Moji gledaoci i ja 22 godine zajedno dočekujemo praznike. Kad završim s poslom idem kući, tamo me čeka moja porodica, moja ćerka, partner, moj brat, snaja, njihova deca, sad smo dobili i Minju... Sve na porodičan način. Lea je inače već otišla da vidi babu, odnela joj je cveće, tako da sam već svog izaslanika poslala u Ljig da odradi moj deo posla... Sigurna sam da se mama još više obraduje kad vidi unuku... - otkrila je Jovana i dodala:

- Moja snaja sprema prazničnu trpezu, a što se tiče mene i moje trpeze, to je uvek zdrava hrana... Nema tu nikakve promene osim što su jaja ofarbana, ja imam istu ishranu ceo život, to je čist protein sa salatom. Ja ne volim srpsku kuhinju, ja sam mediteranski tip, samo čisto jedem - kaže voditeljka i dodaje:

- Jaja farbaju moja snajka i moja majka. Ja sam farbala, ali izbegavam to da radim, ne volim to da radim, tako da snajka i majka ofarbaju i za mene... Tako se uvek dogovorimo. Lea šara jaja, to je nje deo, lepi sličice i to ne diram, to sam radila ja kad sam bila mala i to pamtim ceo život - poručuje Jovana i dodaje:

- Praznike provodim i sa partnerom, da, ali i da imam neke specijalne planove, ne bih rekla. Poklopili smo se i po pitanju vere, on je duhovan čovek, dobar čovek, kao i ja, nama su se duše složile i tu je keč cele situacije. Nama su se duše složile, ljudi treba da gledaju da li im se duše ljube, jer svako može francuski da se poljubi, svako ko je imalo vešt, ali treba naći nekog ko ti ljubi dušu... I treba ti da ljubiš dušu te osobe da bi bilo pravo, to je onda prava stvar - otkrila je voditeljka i dodala:

- Dete učim da bude dobar i ispravan čovek, da zna kad treba da kaže ''ne''. Ona mora i treba da bude dobar i ispravan čovek kao što je i njena majka... Koliko god to bilo teško i zahtevalo nošenje krsta jer ljude nervira kada ste ispravni, to ih podseća na njihov stepen greha. Većinom ljudi teže manama, a ne vrlini, a ja svoju ćerku učim da kao i ja teži vrlini i da cveta među alergičnima, pa ko je alergičan može da uzme lek ili da napusti prostoriju, a ona mora da cveta posebno među alergičnima da više kašlju i da više kijaju - poručuje jovana za Pink.rs.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs