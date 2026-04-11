Slušaj svoje srce, volim te beskrajno! Oglašavanje Nataše Bekvalac tera suze na oči, evo kome se obratila (FOTO)

Nataša je izrazila bezuslovnu ljubav i podršku Zoi, ističući njenu posebnost i autentičnost.

Pevačica Nataša Bekvalac danas ima poseban razlog za slavlje. Njena sestričina Zoi proslavlja svoj 27. rođendan, a ponosna tetka joj je uputila javnu čestitku koja je raznežila sve na mrežama.

Pop zvezda nikada nije krila koliko je vezana za svoju porodicu, a posebnu ljubav gaji prema mlađim generacijama u svojoj familiji. Ovog puta, u centru pažnje našla se Sara Šekularac, poznatija pod umetničkim imenom Zoi, kojoj je Nataša putem društvenih mreža uputila reči pune bezuslovne ljubavi i podrške.

"Mojoj ljubavi, mojoj sestričini, mojoj magičnoj, mojoj pretalentovanoj veštici danas je rođendan! Sijaj, idi putevima kojim biraš za sebe", započela je Nataša svoju dirljivu poruku, a potom dodala reči koje gađaju pravo u srce:

"Slušaj svoje srce i voli sebe baš takvu kakva jesi. Tvoju posebnost razumeju samo oni koji umeju da osećaju, volim te beskrajno magična moja ljubavi".

Zoi, koja je rođena 11. aprila 1999. godine u Beogradu, već godinama izuzetno uspešno krči svoj put na domaćoj muzičkoj sceni. Iako je u javnost prvo dospela sa etiketom "sestričine Nataše Bekvalac", Zoi je ubrzo izgradila sopstveni identitet. Profesionalnu karijeru započela je 2019. godine singlom "Eto", a ubrzo su se nizale pesme poput "Zovi", "Jasno mi je", "Nirvana" i "Đavoli".

Zoi ne želi poređenja sa slavom tetkom

Zanimljivo je i to da je ova talentovana dvadesetsedmogodišnjakinja odlučila da koristi umetničko ime baš kako bi izbegla bilo kakva poređenja sa slavnom tetkom i kako bi potpuno sama, svojim radom, izgradila karijeru. Bez obzira na njenu samostalnost, tetka i sestričina neguju izuzetno blizak odnos, što ovakve predivne, javne poruke ljubavi definitivno i potvrđuju.

Ova emotivna objava još jednom je dokazala da su, i pored surovog sveta šoubiznisa i neprestanih svetala reflektora, prave porodične veze zapravo neprocenjive.



Autor: A.Anđić