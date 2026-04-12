Katju još niko nije pobedio u tucanju jajima: Katarina Grujić se za Pink.rs prisetila proslave Vaskrsa u detinjstvu, pa priznala: Isključivo sam ja zadužena za trpezu!

Danas, pravoslavni vernici proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik - Vaskrs, praznik koji slavi pobedu života nad smrću, svetlosti nad tamom i dobra nad zlom, a mi smo na ovu temu porazgovarali sa pevačicom Katarinom Grujić!

Kada je reč o trpezi, ko učestvuje u pripremi jela i da li i ti zasučeš rukave?

- Isključivo ja. Nikada nisam imala pomoć u kući, ni kada je čišćenje i peglanje u pitanju, ali ni kada je kuvanje u pitanju. Od pokojne bake sam naučila da pripremam i najsloženija jela, tako da mi sve ide od ruke. Porodica obožava i moje sarme, kao i kolače i torte, iako će se tako nešto na našoj trpezi naći tek za Uskrs. Dotle, isključivo posna trpeza.

Kada govorimo o Vaskrsu, kako pamtiš proslavu ovog praznika iz detinjstva?

- Pamtim po punoj kući, po ukusnoj hrani, po pesmi, po prepričavanju nekih anegdota iz života najstarijih članova porodice... Pamtim i po takmičenju u tucanju jajima i mojim suzama ukoliko ne pobedim (smeh). Kako bi izbegli nepotrebnu dramu toga dana, mama i tata su mi često davali drveno jaje i ja bi ih redom pobeđivala. Dugo sam živela u ubeđenju da sam nepobediva (smeh). Ista je situacija i danas, sa mojom ćerkicom. Katju još niko nije pobedio (smeh).

Šta za tebe predstavlja Vaskrs i koje običaje poštuješ tog dana?

- Pored Božića, Vaskrs predstavlja najveći i ujedno najtužniji dan, dan Vakrsenja... Toga dana sam više nego ikada u miru sama sa sobom, ali i sa drugim ljudima. Tada svima sve praštam, jer taj praznik tome i služi... Obavezno odem u crkvu da se pričestim, pre toga i da se ispovedim, a nakon toga, po prvi put pojedem nešto što dva meseca nisam. Pre svega, jaje.

Katja je sada već velika, da li pomaže u farbanju jaja, šta je njoj omiljeno kada je praznik u pitanju?

- Pomaže, itekako. Kada ih ja skuvam i ofarbam, ona ih ukrašava, lepi im nalepnice, stavlja šljokice, perje... Ima razne ideje i veoma je maštovita. Desi se, naravno, i da razbije poneko, a onda plače, pa je mi umirujemo (smeh). Za sada je to tucanje neuporedivo najinteresantniji događaj u poređenju sa ostalim običajima.

Autor: Nikola Žugić