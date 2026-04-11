Morao sam da popijem da bih legao sa njom! Mile Kitić izgubio nevinost sa čuvenom Nadom, platila mu 1000 dolara za odnos

Ovo je malo ko znao!

Mile Kitić je pola veka na muzičkoj sceni. Mnogo anegdota pamti sa raznih nastupa i gostovanja širom sveta, a nedavno se podsetio trenutka kada je izgubio nevinost.

Dobijao novac za intimne usluge

Ono što je sve šokiralo je to da je pevač dobio novac nakon čina. Kitić je dodao i da je pola pevača još bilo s čuvenom Nadom.



- S tom Nadom iz Čikaga bilo je pola pevača mlađe generacije i bez obzira na to što sam bio dete, morao sam da popijem da bih legao s njom. Imala je mnogo love i plaćala bi za intimni odnos po 1.000 dolara.

- Uradio sam to za desetku. Posle mi je kupila neki sat od 7.000 dolara koji sam prodao Ciganinu za upola manje love – šokirao je jednom prilikom Mile Kitić.

Pevač se nikada nije libio da prizna da je supruzi bio neveran, te je jednom prilikom otkrio i da u tom momentu ima ljubavnicu.

- Ne postoji grad gde nisam imao devojku, imao sam jednom deset odjednom. Nikada nisam plakao zbog nekog, bio sam mlad. Mlad sam se i oženio. I kada sam stupio u brak imao sam ljubavnicu, imam i dan-danas. Pored Marte imam – rekao je Kitić, pa otkrio i najdublje tajne svojih kolega o kojima se do tada nije javno govorilo.

Poreklo

Podsetimo, pevač Mile Kitić je rođen u selu u Bosni i Hercegovini, roditelji su mu se bavili zemljoradnjom i živeo je jako siromašno.

- Rodio sam se u jednom selu Donji Cerani, u jednoj zemljoradničkoj familiji, bilo nas je petoro. Ne krijem da sam pomagao porodici, čuvao stoku, sve sam to radio i pored odlaska u školu, ali to je bilo normalno - rekao je Mile.

- Kada sam bio osmi razred roditelji su otšli za Ameriku i moj najstariji brat bio mi je kao dugi otac, živeo je u Sarajevu. Imao je ženu i dete i stanovali smo u jednoj baraci, jednoj sobi svi. Kod njega sam otišao i završio srednju školu. Teško je doći iz provincije u veliki grad i početi se baviti muzikom, posebno je Sarajevo bilo muzička metropola tada.

Bilo je par pevača koji su bili ozbiljne zvezde. Počeo sam da pevam po domovima kulture i primetili su me, bili su neki momci koji su osnovali bend „Prinčevi" i ja sam počeo sa njima da sviram bas gitaru pored obaveza prema školi, počeo sam i da pevušim i idem na neka takmičenja amatera - prisetio se pevač svojih početaka.

Mile Kitić: "To je čista glupost, sve je počelo od fotošopa"



Podsetimo, starleta Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, svojevremeno je podigla ogromnu prašinu u javnosti izjavom da bi volela da uradi DNK test kako bi konačno otkrila da li je poznati folker Mile Kitić njen biološki ota. Folker je naveo da su ove tvrdnje u potpunosti netačne i ističe da starletu nikada u životu nije ni sreo.

On je tad objasnio da se ova bizarna priča u medijima provlači godinama unazad i otkrio njen pravi izvor.

- Ma kakvi, ta vest se već godinama unazad širi i provlači, a ja čak ni ne poznajem Macu. To je čista glupost, to je krenulo od neke slike gde je neko isfotošopirao moju Elenu i 'napravio' je da njih dve liče - objasnio je Kitić.

Pevač je na kraju stavio tačku na nagađanja, naglasivši:

- Macu, kažem, čak ni ne poznajem i stvarno nemam ništa protiv devojke, ali to nije istina.

Dobio ime po seoskom švaleru

- Vrlo retko me zovu Milojko, čak i u familiji imam ljude koji ne znaju da se zovem Milojko, nego misle Mile. Milojko mi je ime, to mi je dao moj pokojni otac. U selu je bio jedan koji je bio i kockar i ženskaroš, problematičan, ali je bio glavni u selu - zvao se Milojko! Po njemu sam dobio ime - otkrio je Mile za Telegraf.

- To je malo šumadijsko ime, a ja sam rođen u Bosni. Ne smeta mi. Zove me, na primer, Kemal: 'Pa gde si, Milojko!'. Ima ljudi koji znaju, ali, u principu, svi me zovu Mile - kazao je Kitić, a onda je izvadio ličnu kartu kako bi dokazao da svoje ime nije menjao.

Autor: A.Anđić