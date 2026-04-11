Šok! Influenserka dala 550 dinara za jedno uskršnje jaje na pijaci, odmah se oglasila: Da li ste vi realni?!

Dok se Srbija polako priprema za najradosniji hrišćanski praznik, jedna kupovina na pijaci izazvala je iznenađenje kod influenserke Branke Mladenović.

Njeno oglašavanje na društvenim mrežama ubrzo je privuklo veliku pažnju i pokrenulo lavinu komentara, nakon što je influenserka, poznatija pod pseudonimom "Generalno_Prisutna", podelila detalje svoje uskršnje kupovine.

Branka je, u želji da ispoštuje tradiciju i obezbedi autentičnu čuvarkuću, pazarila nešto što nije očekivala da će toliko isprazniti njen novčanik - jaje od guske.

Vidno iznenađena cenama, influenserka se obratila svojim pratiocima odmah po povratku sa pijace, držeći u ruci krupno belo jaje koje planira da ofarba.

- Samo što sam došla sa pijace i ovo moram da podelim sa vama. U duhu spremanja Uskrsa, vidim ja jaje od guske, uzela sam ga da mi bude čuvarkuća. Šta mislite koliko košta jaje od guske? 550 dinara! Pa da li ste realni!? - zapitala se Branka u videu koji je ubrzo postao viralan.

Osim same cene, influenserku je zabrinula i činjenica da kuvanje i farbanje nose određeni rizik, posebno kada jedno jaje košta gotovo kao tri kutije kokošijih jaja.

- Zamislite da mi pukne sada dok ga kuvam. Ja ne verujem - dodala je ona.

Njena objava pokrenula je lavinu reakcija na mrežama. Dok jedni smatraju da je cena od 550 dinara za jedno jaje previsoka, drugi ističu da su guščija jaja ređa, krupnija i da je njihov uzgoj znatno specifičniji i zahtevniji.

Autor: Nikola Žugić