Ovo su DETALJI INCIDENTA! Ava Karabatić nakon sukoba sa verenikom napustila stan, evo odakle je pozvana Hitna pomoć

Starleta Ava Karabatić (38) primljena je danas u Urgentni centar u Beogradu zbog povreda u predelu glave i lica, o čemu je nešto ranije pisao Telegraf.

Kako saznaju mediji od izvora upućenog u slučaj, nakon incidenta, Ava je napustila stan i otišla u jedan kozmetički salon, odakle je pozvana Hitna pomoć. Sanitet je intervenisao i prevezao je u Urgentni centar gde su joj konstatovane povrede.

Incidentu je prethodila verbalna rasprava između nje i njenog partnera L. Z. (35) nakon koje je prema njenim rečima došlo i do fizičkog kontakta.

Do sukoba je došlo u jednom stanu u Beogradu, a L. Z. joj je, kako je prema našim saznanjima izjavila, naneo udarce rukama. O slučaju je obaveštena policija, a Karabatićeva je, uz medicinsku dokumentaciju i povrednu listu, upućena da da izjavu u nadležnoj policijskoj stanici.

Kontaktirali smo Avu Karabatić povodom ovog događaja, ali se nije odazvala na naše pozive.

Autor: Nikola Žugić