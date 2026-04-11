DANAS IMAJU VELIKI POVOD ZA SLAVLJE! Mirko Šijan ljubi Bojanu, a ona se topi u njegovom zagrljaju: Romantična objava oduševila

Mirko i Bojana Šijan obeležili su sedam godina ljubavi, a romantičnim prizorom oduševili su sve na društvenim mrežama.

Na fotografiji koja je nastala u opuštenoj atmosferi, njih dvoje uživaju zagrljeni u večernjem ambijentu uz more.

Bojana je naslonjena na Mirka, zatvorenih očiju i sa osmehom na licu, dok je on nežno ljubi u čelo, dok se iznad njih nalazi zanimljiv baldahin od konopaca, koji prostoru daje poseban šarm, a opis "7 godina nas" - jasno govori da par slavi veliki jubilej u ljubavi.

Podsetimo, Mirko i Bojana iz svoje ljubavi dobili su dva sina, Zorana i Vukana, a često ističu koliko im je porodica na prvom mestu. Ova objava samo je još jedan dokaz da, uprkos godinama, njihova emocija ne jenjava.

"Pazar im nikada ne bude ispod 300.000 dinara"

Mirko Šijan je nakon venčanja sa Bojanom Rodić preuzeo deo porodičnog biznisa svoje supruge - tezge na pijaci. Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi posao, ali i koliko zarađuje na dnevnom nivou.

- Mirko i Bojana su jako vredni. Ljudi ih na pijaci obožavaju, uvek su nasmejani i kulturni. Nisu prisutni svakodnevno, ali svaki drugi-treći dan obilaze tezge. On donese piliće, zna i da sredi to meso, opere sudove u kojima je bila roba... Ma, dečko za primer - rekla je žena koja svakodnevno pazari na pijaci.

Međutim, koliko se dnevno može zaraditi na pijaci, otkrio je čovek koji radi blizu Mirkove tezge.

- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - rekao je čovek.

Autor: Nikola Žugić