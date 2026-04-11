Srbija je moj temelj: Tipsarevići slave Vaskrs na drugom kraju sveta, ali domovinu ne zaboravljaju

Modna kreatorka i nekadašnja voditeljka Biljana Tipsarević u vaskršnjem intervjuu progovorila je o porodici, o tome koliko joj znači Srbija, ali i zbog čega smatra da je lični mir danas najveći luksuz.

U svetu gde su tempo i obaveze svakodnevica, a adrese se često menjaju između Srbije i inostranstva, ona uspeva da pronađe balans između porodice, tradicije i uspešne karijere.

Supruga proslavljenog tenisera Janka Tipsarevića, ali i ostvarena žena sa sopstvenim profesionalnim identitetom, Biljana Tipsarević, u intervjuu za Informer govoria je o životu između dva kontinenta, izazovima vođenja modnog brenda i vrednostima koje nastoji da prenese na svoju decu.

Kako i gde provodite Vaskrs s obzirom na to da ste stalno u pokretu?

- Bez obzira na to gde se nalazimo, trudimo se da Vaskrs obeležimo na način koji je u skladu sa našim vrednostima. Kada smo u Srbiji, taj praznik ima punu formu jer smo okruženi porodicom i tradicijom u njenom izvornom obliku. Kada smo na putu, svesno kreiramo sopstvene rituale, organizujemo porodični ručak i pravimo prostor za mir. Verujem da su kontinuitet i poruke koje prenosimo deci važniji od geografije.

Koja Vam je najlepša uspomena iz detinjstva vezana za ovaj praznik?

- Moje uspomene su vezane za porodičnu atmosferu koja je bila stabilna i topla, okupljanja, zajedničke pripreme i male tradicije poput takmičenja sa jajima. To su bili jednostavni, ali sadržajni trenuci. Sa ove distance, jasno vidim koliko su upravo takva iskustva formirala moj odnos prema porodici, odgovornosti i vrednostima koje danas svesno prenosim dalje.

U kojoj zemlji najviše volite da provodite vreme?

- Srbija je za mene baza u svakom smislu, emotivnom, identitetskom i životnom. To je prostor gde postoji osećaj pripadnosti koji je teško nadomestiv. Srbija ima autentičnost i neposrednost koju retko gde možete pronaći, kao i ljude koji su suštinski povezani. Sa druge strane, Dubai je mesto sa kojim smo snažno povezani i poslovno i privatno.

Da li Vašu decu učite tradiciji?

- Apsolutno. Smatram da je identitet nešto što se gradi od najranijeg uzrasta. U vremenu kada je sve globalno i dostupno, važno je da deca imaju jasno uporište, da znaju odakle dolaze i koje vrednosti nose. Tradicija nije ograničenje, već stabilna osnova iz koje kasnije mogu da rastu i razvijaju se.

Da li uspevate da nađete vremena za svoj mir i porodicu?

- Balans nije stanje koje se podrazumeva, već proces koji zahteva konstantnu svest i disciplinu. Trudim se da organizujem vreme tako da porodica ne bude kompromis. Međutim, ono što sam naučila kroz godine jeste da je lični mir zapravo najveći luksuz. Danas mi je važnije nego ikada da imam vreme za sebe, jer samo kada ste interno stabilni možete kvalitetno da funkcionišete u svim ulogama koje imate.

Trenutno ste na Angvili. Šta vas je privuklo i da li biste se preselili tu?

- Srbija je moj temelj i mesto koje nikada ne bih napustila. Mogućnost da birate gde ćete boraviti je privilegija, ali osećaj pripadnosti je nešto što ostaje vezano za jedno mesto.

Koliko je izazovno razvijati modni brend u Srbiji u poređenju sa inostranstvom?

- Razvijanje modnog brenda u Srbiji je proces koji zahteva dugoročnu strategiju, otpornost i sposobnost prilagođavanja. Od moje diplomske kolekcije prošlo je 14 godina i to je period u kojem je moja karijera prolazila kroz različite faze, ali i kroz značajne globalne promene koje su direktno uticale na modnu industriju. Pripadamo generaciji koja je započela karijeru u potpuno drugačijem sistemu: U vremenu kada društvene mreže nisu postojale u ovom obliku, kada se kolekcija razvijala sporije, sa jasnijim sezonskim ciklusima i drugačijim načinom komunikacije sa publikom. Moj brend je već više od pet godina prisutan na tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata, što podrazumeva rad u izuzetno zahtevnom i konkurentnom okruženju. To iskustvo me je naučilo disciplini, preciznosti i strateškom razmišljanju, ali i tome da moda danas nije samo estetika, već kompleksan biznis sistem koji zahteva razumevanje tehnologije, tržišta i psihologije potrošača.

Da li Vam se dešavalo da vas prepoznaju i oslovljavaju kao ženu Janka Tipsarevića i da li Vam to smeta?

- Ne smeta mi, jer je to deo mog života, ja jesam nejgova supruga. Istovremeno, smatram da sam izgradila sopstveni profesionalni put. Postoje momenti kada se zasitim poslovne dinamike i poželim da budem isključivo posvećena porodici, i mislim da se ta uloga danas često nepravedno potcenjuje. Voditi domaćinstvo, odgajati decu i graditi stabilan brak zahteva ozbiljnu posvećenost i odgovornost. Za mene i Janka, najveći uspeh je upravo zdrava i funkcionalna porodica.

Da li to nosi određeni teret?

- U određenim situacijama postoji pritisak, najviše zbog spoljašnjih očekivanja i percepcije. Međutim, vremenom naučite da jasno razdvojite privatno i profesionalno. Mi smo individue sa sopstvenim karijerama i stavovima, ali smo i tim, i upravo ta ravnoteža smatram da je ključ dugoročnog uspeha.

Imali ste priliku da upoznate najveće modne dizajnere, među njima i Roberta Kavalija, kako je izgledao taj susret i kako bi ste ga opisali?

- Imala sam privilegiju da kroz karijeru upoznam veliki broj izuzetnih modnih dizajnera kojima se iskreno divim i koji su me inspirisali. Među njima je i Roberto Kavali. Do tih susreta dolazilo je kroz moj profesionalni angažman : radeći intervjue sa njima, ali i kao gost na najznačajnijim fashion week-ovima širom sveta. To su bila dragocena iskustva jer vam omogućavaju da razumete način razmišljanja i kreativne procese ljudi koji su definisali savremenu modu.

Postoji li neki potez u karijeri zbog kojeg ste se pokajali i želite da se nije dogodio?

- Ne posmatram karijeru kroz prizmu kajanja. Svaka odluka, bez obzira na ishod, nosi određeno iskustvo i doprinosi razvoju. Postoje situacije koje bih danas drugačije postavila, ali upravo ta sposobnost da iz distance sagledate sopstvene odluke jeste pokazatelj rasta i zrelosti.

Autor: Nikola Žugić