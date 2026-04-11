Pretučena Ava Karabatić je zapravo trudna! Starleta se oglasila i otkrila da je u drugom stanju nakon što je verenik pretukao

Bivša rijaliti učesnica Ava Karabatić primljena je u Urgentni centar nakon što ju je bivši verenik pretukao, a sada je za Informer otkrila da čeka dete sa njim!

Starleta je, naime, zadobila teške povrede, a Hitnu pomoć pozvale su radnice iz kozmetičkog salona koji posećuje, te je brzo preezena do bolnice.

Ona se sada oglasila za naš portal i progovorila o nemilom događaju.

- Tačno je da sam pretučena. Ali život je jedna velika borba. Dogodilo se ono što je trebalo da se dogodi. Ceo dan sam provela u Urgentnom centru. Zahvalila bih se prijateljicama iz salona, pogotovo gazdarici Dijani, koja je pozvala Hitnu pomoć. Lice mi je otečeno sa jedne strane ali život ide dalje - priča Ava kroz suze.

Karabatićeva je potom otkrila da je do sukoba između nje i L.Z. zbog njegove ljubomore, te je spomenula i trudnoću.

- Ovo se desi kada je neko ljubomoran iz neopravdanih razloga, ovo je moj rijaliti... Ipak, ja neću da blatim muškarca koji mi je napravio dete. Trudna sam dve i po nedelje. Ali sada ću izaći jača nego ikad, i spremna sam za novu ljubav - poručila je.

