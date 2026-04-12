Jedva čekam da ozdravim da... Didi Džej otkrila da je bolesna za Vaskrs, pa se osvrnula na proslavu ovog praznika u detinjstvu: Trudim se da Dayana...

Didi Džej, naša pevačica, u intervjuu za naš portal otkrila je kako ove godine proslavlja Vaskrs, ko je zadužen za vaskršnju trpezu, ali i da li je ćerka učestvovala u pripremi proslave najradosnijeg hrišćanskog praznika.

Kako se kod tebe u domu ove godine proslavlja Vaskrs?

- Ove godine s obzirom da sam još uvek u fazi lečenja i oporavljam se Uskrs slavim kod kuće u mirnoj atmosferi sa porodicom, jedva čekam da skroz ozdravim kako bih se vratila karijeri, očekuju me najveći projekti do sada.

Ko je bio zadužen za trpezu ove godine i koje ti je omiljeno jelo koje dominira na vaskršnjoj trpezi?

- Jako se trudim da imamo bogatu Uskršnju trpezu kako priliči običajima ali naravno spremimo i nešto što svi volimo, pored raznih vrsta mesa i salata uvek imamo i dosta voća i torti koje moja ćerka obožava.

U kakvom sećanju ti je ostala proslava Vaskrsa u detinjstvu i koliko se ona razlikuje od ove sada?

- Uvek se rado setim detinjstva i Uskrsa koji sam provodila sa svojim roditeljima bili su to najlepši trenuci mog detinjstva ali naravno od kako imam muža i ćerku trudim se da Dayana uživa u prazničnoj čaroliji i da sve bude dekorisano jer se ona jako raduje Uskrsu, Uskrs sa njom je zaista nešto posebno.

Kada je reč o farbanju jaja, koje tehnike obično koristiš

- ⁠Trudim se da u svemu budem drugačija tako i ove godine, ćerka i ja smo se potrudile da naša jaja budu posebna, odlučile smo se za roze jaja koje smo ukrasile sa kristalima.

Autor: Nikola Žugić