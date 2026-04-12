Uvek se potrudim da bude bajka, posebno jer je tu moja unučica: Lidija Vukićević pokazala vaskršnji raj u njenom domu, pa progovorila o prazniku za Pink.rs (FOTO)

Danas, hrišćani proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik - Vaskrs, a vrata svog doma za naš portal otvorila je glumica Lidija Vukićević!

Naša slavna glumica Lidija Vukićević, u intervjuu za Pink.rs progovorila je o proslavi Vaskrsa u njenom domu, trpezi, ali se i prisetila proslave ovog praznika u detinjstvu.

Kako se kod Vas u domu ove godine proslavlja Vaskrs?

- Kao i svake godine, potrudim se da napravim bajku u kuću, pogotovo što nam je sada i Darija tu, Andrejeva ćerka, moja mala unučica. Onda je sve onako veselo i šareno, pre svega farbam crvena jaja i čuvarkuću, ali skupimo se svi, tako da mi je tada puno srce onda.

Ko je bio zadužen za trpezu ove godine i koje Vam je omiljeno jelo koje dominira na vaskršnjoj trpezi?

- Ja sam zadužena za trpezu, pošto dolaze svi kod mene. Ja jedem sve, ne jedem samo meso, ali napravim sve i sebi napravim rusku salatu bez mesa i pogaču, tako da je meni lično to omiljeno.

U kakvom sećanju Vam je ostala proslava Vaskrsa u detinjstvu i koliko se ona razlikuje od ove sada?

- Uvek mi ostane u sećanju kao neka praznina, jer su moji roditelji preminuli, pa kada god da se setim, uvek imam jednu težinu. Međutim, svi moji vaskršnji dani dok su oni bili živi, dok sam bila dete, bili su srećni. Ja sam rasla u jednoj veoma harmoničnoj porodici, to je bila prevelika sreća. Tu je bilo i jaja i trpeza i sve ono što se za Vaskrs priprema. Nikada nismo stavljali nož na sto, jer se nož ne stavlja! I ja danas po principu moje majke, danas tako proslavljam Vaskrs.

Kada je reč o farbanju jaja, koje tehnike obično koristite?

- Obično koristim dekupaž, imam puno, puno salveta, sa nekim lepim sličicama, ali pre svega volim najviše da ofarbam jaja u crveno, to mi je dominantno, i čuvarkuću postavljam prvo, posle crvenih jaja može sve drugo.

Autor: Nikola Žugić