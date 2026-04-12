SVEKRVA DRŽI SVE POD KONTROLOM: Ana Sević otkrila kako izgleda Vaskrs u njenom domu, pa priznala koja su njena zaduženja!

Ana uživa u serviraju i lepom ambijentu, dok ostatak kulinarskog tima vodi glavnu reč. Deca ne pomažu mnogo u kuhinji, ali rado učestvuju u farbanju jaja.

Voditeljka jedne muzičke emisije i pevačica Ana Sević praznike provodi u krugu porodice, uz tradicionalne običaje, smeh i bogatu trpezu. Iako se od domaćica očekuje da za Vaskrs provedu sate pored šporeta, Ana je potpuno iskreno priznala da u njenom domu glavnu reč u kuhinji zapravo vode njena majka, baka i – svekrva.

Naime, Ana Sević je otkrila da teške kulinarske zadatke prepušta iskusnijoj i talentovanijoj ekipi, u kojoj je svekrva neizostavna karika.

– Kuvanje rado prepuštam onima koji to rade s ljubavlju i talentom. Na svu sreću, imam jaku kulinarsku ekipu u porodici - mama, baka i svekrva drže sve pod kontrolom, a mi uživamo u rezultatima. Ja sam tu da to lepo serviram uz osmeh i dobru energiju. Da sve to izgleda lepo i da se svi osećaju još lepše – kroz osmeh je priznala Ana.

Danijel se brine za "muške stvari"

Dok svekrva i ostatak kulinarskog tima spremaju najukusnije specijalitete, deca ipak ne provode mnogo vremena pomažući oko hrane.

– Kad je priprema hrane u pitanju, želja ih drži cele tri sekunde i onda imaju preča posla. I tu su na mamu – našalila se voditeljka i dodala da mališani ipak obožavaju farbanje jaja, nakon čega sledi "ozbiljno čišćenje" zbog njihove neiscrpne inspiracije.

Kada je reč o podeli obaveza sa suprugom Danijelom, Ana ističe da su savršen tim. Dok je ona zadužena za "organizaciju i detalje", Danijel se brine za "muške stvari" i trudi se da uvek održi dobru atmosferu i energiju.

O odlasku muža i Darka Lazića na Svetu Goru

Podsetimo, Ana je nedavno govorila o zajedničkom putovanju njenog supruga Danijela i bivšeg muža, pevača Darka Lazića, koji su pre nekoliko dana posetili Svetu Goru. Ovo putovanje je za Darka bilo posebno važno jer mu je pružilo duhovni mir i neku vrstu utehe nakon smrti brata.

- To je nešto što je bio zajednički plan i što smo zajedničkim snagama rešili da se desi, mislim da je jako neophodno da stvari idu tim putem. Danijel je sve organizovao i realizovao i mnogo mi je drago zbog toga. Mnogo im je bilo lepo, i hvala dragom Bogu, ja se nadam da će sve da bude dobro", izjavila je.

Autor: S.Z.