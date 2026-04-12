Pravoslavni Vaskrs na Baliju! Marija Šerifović uživa s porodicom za praznik: Poruka za sina Maria topi najtvrđa srca, a evo ko je još sa njima (FOTO)

Pevačice Marija Šerifović praznične dane provodi van Srbije, a deo atmosfere podelila je na društvenim mrežama. Šerifovićeva boravi na Baliju gde Vaskrs obeležava u krugu porodice i bliskih ljudi. Na fotografijama koje je objavila vidi se bogata praznična trpeza.

Pevačica je objavila i selfi sa sinom Mariom, uz kratku poruku povodom praznika.

– Hristos Vaskrse! Neka nam ovaj dan vrati veru u jednostavne stvari, u mir. U snagu tišine i to da uvek možemo krenuti iz početka. Živ bio, sine moj – napisala je Marija.

Na objavljenoj fotografiji vidi se Mario koji u ruci drži uskršnje jaje.

Jovana Pajić je, sa druge strane, praznik čestitala pratiocima fotografijom iz jednog kafića.

Inače, Marija Šerifović spakovala je kofere i otišla na zasluženi odmor na egzotični Bali, odakle se oglasila snimkom i porukom koja je duboko dirnula njene mnogobrojne pratioce.

- Ne volim da delim privatne snimke. Međutim, ovaj je poseban - započela je Marija svoju emotivnu objavu na Instagramu, pa dodala:

- Postoje trenuci koji ne pripadaju javnosti, već duši, ali ovaj sam osetila da treba da podelim. Ovde na Baliju, među ljudima koje nisam poznavala, ponovo i bez najave se desio susret. Susret sa samom sobom.

Možda sam baš tada prvi put jasno osetila da je došao trenutak da sebi kažem ne. Ne svemu što me udaljava od mene, ne svemu što preskače moje potrebe, moje granice i moje biće - stajalo je između ostalog u obavi koja je mnoge dirnula.



