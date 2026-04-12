Vaskrs u domu Nikolina Kovač i Saše Kapora! Čuva se tradicija, a ljubav je na prvom mestu: Trudim se da moja deca zadrže... (FOTO)

U duhu najradosnijeg hrišćanskog praznika, Nikolina Kovač otvara vrata svog doma i govori o Vaskrsu kao vremenu ljubavi, zajedništva i negovanja porodičnih vrednosti.

Kroz iskren razgovor, pevačica otkriva kako u njenoj porodici protiču praznični dani, koje običaje brižno čuvaju i na koji način ih prenosi na svoju decu. Između užurbanog svakodnevnog života i poslovnih obaveza, Vaskrs je za nju prilika da uspori, posveti se najbližima i podseti na ono što je zaista važno – toplinu doma, veru i tradiciju koja se ne zaboravlja.

Kako izgledaju vaskršnji praznici u vašem domu sada kad imate pojačanje?

– Priprema za Vaskrs u našem domu je u velikom ritmu razdraganosti i radosti, svako ima svoj deo „koreografije“ koju treba da izvede, odnosno svako ima svoj deo posla koji treba da ispuni kako bismo na pravi način dočekali najradosniji hrišćanski praznik kojem se beskrajno radujemo, jer snaga je u zajedništvu i veri da će sunce obasjati svaki oblak i da se taj oblak nikada neće predugo zadržati, a ljubav je ta koja odnosi sve sive boje i unosi svetlo, svetlo u dom, u srca, u duše…

Ko je zadužen za farbanje jaja i koje tehnike koristite?

– Porodično smo usredsređeni i to su momenti kada zajedno farbamo jaja i provodimo vreme, Nikoleta je ta kao jedna vesela devojčica kojoj ništa nije teško, tu je da mami, a i generalno svima nama pomogne… Prvo se farba čuvarkuća, posle toga koristimo dekupaž tehniku, kao i druge tehnike koje pronađemo kao super ideju za neku promenu u farbanju jaja, kako kod bake, tako i na društvenim mrežama kod iskusnijih domaćica…

Koji običaj se nikada ne preskače kada je u pitanju Vaskrs?

– Odlazimo na liturgiju, volimo da nam jutro počne u miru i spokoju…

Ko ti pomaže oko pripremanja praznične trpeze i šta se sve na istoj može naći u tvom domu?

– Moja ćerkica Nikoleta – uživam da zajedno sa njom provodim vreme i da za naše ukućane pripremamo trpezu za naš najradosniji praznik…

Kako su izgledali vaskršnji praznici u tvom detinjstvu i u kojoj meri se danas sve promenilo?

– Sve je bilo skromno, a prepuno istinske radosti, uživala sam da sa bakom i mamom farbam, ukrašavam jaja, a i da u kucanju pobedim. Trudim se da moja deca zadrže skromnost i radovanje u malim stvarima, iako to u današnjem vremenu nije jednostavno. Saša i ja kao roditelji trudimo se da ostanemo dosledni nekim tradicionalnim vrednostima…

Kako super mama postiže sve oko dece i kuće, koja je tajna?

– Uh, ta reč „super mama“, „super junak“ je nešto prepopularna u poslednje vreme. Mislim da je zdrava mama ona mama koja je ispunjena, koja je dobra sebi, pa je na kraju dobra i svojoj deci…Trudim se da radim stvari koje me ispunjavaju, da se dobro organizujem, da ne odustajem od sebe i svojih snova, jer samo takva mogu biti regenerisana, svoja, biti kao nova…

Kolika podrška ti je Saša i koliko ti pomaže oko bebe?

– Zajedno se dopunjujemo, jer bez timske organizacije ne bismo uspeli da funkcionišemo, ni što se tiče privatnih, ni poslovnih obaveza. Ja sam sada posvećena bebi, deci generalno, ali već uskoro treba da krenem sa radom, tako da je dobra organizacija primarna stvar, kako kod nas, tako i, verujem, kod drugih porodica…

Autor: M.Krasić