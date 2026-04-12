IDEALNA TRPEZA JE ONA KOJA OKUPLJA PORODICU: Jovana Maksimović otkrila kako se proslavlja Vaskrs u njenom domu, pa otkrila koliki značaj ovaj praznik ima za nju: MIR U KUĆI, MIRIS LJUBAVI...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Povodom najvećeg hrišćanskog praznika, Vaskrsa, lice jutarnjeg programa televizije Pink, Jovana Maksimović, govorila je za Pink.rs o značaju ovog praznika, porodičnim običajima i ličnim uspomenama koje ga čine posebnim.

Foto: Pink.rs

Kako obično provodiš Uskrs i koliko ti je ovaj praznik važan u privatnom životu?

- Uskrs za mene ima posebnu važnost, jer je jedan od retkih trenutaka kada se zaista uspori i posveti onome što je najvaznije, a to je porodici, veri i miru. Provodim ga uvek u krugu porodice i najmilijih. To je dan kada se puniš ljubavlju i nekako sve dobija još veći i dublji smisao.

Postoji li neka porodična tradicija koju posebno voliš i kojoj se svake godine raduješ?

- ⁠Naravno, farbanje jaja je nešto čemu se vraćam sa onim istim uzbuđenjem kao kada sam bila dete. Mir u kući, miris ljubavi i naravno takmičenje čije jaje je najjače. To su male stvari koje zapravo prave najveće uspomene.

Foto: Pink.rs

Kako izgleda tvoja idealna uskršnja trpeza, ima li neko jelo bez kog praznik ne može da prođe?

- Idealna trpeza je ona koja okuplja porodicu, nije čak ni presudno šta je na stolu koliko atmosfera. Ali moram da priznam da bez domaće pogače i jaja, Uskrs za mene nije potpun. Volim i tradicionalna jela, ali najviše uživam u tom osećaju da sam zajedno sa porodicom. 

Da li si više tip koji uživa u farbanju jaja i običajima ili ti je važniji duhovni aspekt praznika?

- ⁠Mislim da je prava lepota Uskrsa baš u balansu između ta dva. Volim običaje jer nose toplinu i radost, ali suština je svakako u duhovnom aspektu veri, praštanju i novom početku. To je ono što ovaj praznik čini posebnim.

Foto: Instagram.com

Koju poruku bi poslala čitaocima portala Pink.rs povodom Uskrsa?

- ⁠Poželela bih svima da Uskrs provedu u miru, zdravlju i ljubavi. Da se okrenemo jedni drugima, da više praštamo i manje sudimo. I da ne zaboravimo da su najlepši trenuci oni koje delimo sa ljudima koje volimo. Srećan Uskrs svima!

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita pink.rs

#elita vesti

