IDEALNA TRPEZA JE ONA KOJA OKUPLJA PORODICU: Jovana Maksimović otkrila kako se proslavlja Vaskrs u njenom domu, pa otkrila koliki značaj ovaj praznik ima za nju: MIR U KUĆI, MIRIS LJUBAVI...

Neguje porodične i duhovne vrednosti!

Povodom najvećeg hrišćanskog praznika, Vaskrsa, lice jutarnjeg programa televizije Pink, Jovana Maksimović, govorila je za Pink.rs o značaju ovog praznika, porodičnim običajima i ličnim uspomenama koje ga čine posebnim.

Kako obično provodiš Uskrs i koliko ti je ovaj praznik važan u privatnom životu?

- Uskrs za mene ima posebnu važnost, jer je jedan od retkih trenutaka kada se zaista uspori i posveti onome što je najvaznije, a to je porodici, veri i miru. Provodim ga uvek u krugu porodice i najmilijih. To je dan kada se puniš ljubavlju i nekako sve dobija još veći i dublji smisao.

Postoji li neka porodična tradicija koju posebno voliš i kojoj se svake godine raduješ?

- ⁠Naravno, farbanje jaja je nešto čemu se vraćam sa onim istim uzbuđenjem kao kada sam bila dete. Mir u kući, miris ljubavi i naravno takmičenje čije jaje je najjače. To su male stvari koje zapravo prave najveće uspomene.

Kako izgleda tvoja idealna uskršnja trpeza, ima li neko jelo bez kog praznik ne može da prođe?

- Idealna trpeza je ona koja okuplja porodicu, nije čak ni presudno šta je na stolu koliko atmosfera. Ali moram da priznam da bez domaće pogače i jaja, Uskrs za mene nije potpun. Volim i tradicionalna jela, ali najviše uživam u tom osećaju da sam zajedno sa porodicom.

Da li si više tip koji uživa u farbanju jaja i običajima ili ti je važniji duhovni aspekt praznika?

- ⁠Mislim da je prava lepota Uskrsa baš u balansu između ta dva. Volim običaje jer nose toplinu i radost, ali suština je svakako u duhovnom aspektu veri, praštanju i novom početku. To je ono što ovaj praznik čini posebnim.

Koju poruku bi poslala čitaocima portala Pink.rs povodom Uskrsa?

- ⁠Poželela bih svima da Uskrs provedu u miru, zdravlju i ljubavi. Da se okrenemo jedni drugima, da više praštamo i manje sudimo. I da ne zaboravimo da su najlepši trenuci oni koje delimo sa ljudima koje volimo. Srećan Uskrs svima!

Autor: S.Z.