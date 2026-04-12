VESELO U DOMU GOCE LAZAREVIĆ: Pevačica otkrila kako proslavlja Vasrks pa pokazala svoju dvojnicu (FOTO)

Pevačica Goca Lazarević uključila se na Vaskrs u Jutarnji program Televzije Pink iz svog doma, gde je pokazala kako je pripremila praznična jaja, ali je pažnju gledalaca privukao neočekivan detalj u njenom dvorištu.

Naime, dok je Goca Lazarević govorila o tome kako su tekle pripreme za najradosniji hrišćanski praznik, iza nje se mogla videti figura od kartona sa likom pevačice.

- To je moja dvojnica, dobila sam je od najveće obožavateljke - rekla je Goca Lazarević pa je otkrila kako se u njenom domu slavi Vaskrs:

- Bitno je da znamo da je danas Vaskrs i da pozdravimo sve koji nas gledaju na ovaj divan dan. Meni je asocijacija na ovaj dan je da je sve moguće, da svi znamo da treba da kad padnemo , da moramo da ustanemo i da idemo dalje na putu ljubavi. Svako iz moje porodice je bi kreativan, od kako su mi deca porasla i od kako imaju svoju porodicu, svi imaju svoje planove, tako da ja danas idem na Vaskiršnji rućka kod mog brata a obavezno je pesma "Svilan konca", "Na uskrs sam se rodila", mora da se peva - rekla je Goca.

Živi u vili na Bežanijskoj kosi

Inače, Goca Lazarević poseduje jednu od najskupljih kuća na estradi, koja se nalazi na Bežanijskoj kosi.

- Najviše volim ujutru da prvu kafu popijem potpuno sama, u tišini, ali napolju, u dvorištu. U stanju sam čak da sa skafanderom i kapom na glavi, čizmama izađem kada je hladno - priznala je Goca.

Goca je šokirala izjavom da sebe smatra siromašnom u poređenju sa ljudima iz svog kruga.

– Verujte mi da sam ja ovde, u mom krugu, jedna od najsiromašnijih – izjavila je pevačica, objašnjavajući da su javne ličnosti često pod pritiskom da održavaju lažni sjaj.

– Mi smo izloženi javnosti i šaljemo sliku da smo doterani i nasmejani kao svuda u svetu. Kao da nam nije ništa, a svi imamo probleme, kao i svi drugi ljudi na svetu, i lepih i manje lepih trenutaka – rekla je Goca.



