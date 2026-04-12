ZAHVALNA SAM RODITELJIMA JER SU ME NAUČILI POŠTOVANJU OBIČAJA: Evo kako Ana Radulović proslavlja Vaskrs, pokazala svoj dom, pa otkrila značaj ovog praznika za nju!

Običaji se u njenoj porodici poštuju i vrednuju!

Povodom jednog od najradosnijih hrišćanskih praznika, Vaskrsa, voditeljka televizije ''Pink'' Ana Radulović govorila je za Pink.rs o prazničnoj atmosferi, porodičnim običajima i značaju koji ovaj dan ima za nju i njene najbliže.

Da li uspevaš da na Veliki petak i Vaskrs napraviš pauzu od užurbanog tempa i posvetiš se malo sebi i duhovnom miru?

- Iskreno, na Veliki petak ne uspevam ali na Vaskrs itekako. Vaskrs je datum kada zastanem i uzivam u onim najlepsim vrednostima.

Koliko su ti važni porodični običaj i da li ih neguješ?

Potičem iz porodice u kojoj je svaki praznik važan i svaki se poštuje a pogotovo neguje i prenosi na mlađe generacije. Zahvalna sam mojim roditeljima što su me svemu tome naučili, ali naučili ne kao “moranje” već kao uživanje da se običaji poštuju.

Ko u tvojoj porodici farba jaja i da li ti sin pomaže u tome? Imate li neku posebnu tradiciju?

Najvise farba moja mama jer se kod mojih roditelja svi uvek skupimo i tu je ono “glavno” mesto za sve praznike. Kosta farba ali na svoje načine.

U vremenu društvenih mreža i stalne buke, misliš li da ljudi danas umeju da osete pravu suštinu ovog dana?

Nažalost, nikad se brže nije živelo, ali naravno da ljudi koji žele mogu da se posvete sebi i svom danu tako da osete suštinu življenja. Naravno, svako u skladu sa svojim željama.

Koju poruku bi uputila čitaocima portala Pink.rs?

Čitaocima bih poručila da opraštaju, veruju i budu strpljivi jer svi ćemo na kraju dobiti baš ono što i zaslužujemo.

Autor: S.Z.

