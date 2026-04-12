Najvažnije joj je da su na okupu: Bojana Lazić otkriva na koji način čuva tradiciju proslave Vaskrsa, pa priznala ko je u njenom dom zadužen za prazničnu trpezu, a ko je farbao jaja (FOTO)

U domu voditeljke Bojana Lazić, zaštitnog lica emisija "Premijera – Vikend specijal" i "Pinkove zvezde", Vaskrs ima posebno mesto.

Iako je njen svakodnevni život ispunjen dinamikom i brojnim obavezama, praznici su vreme kada se sve usporava i kada porodica dolazi u prvi plan. U iskrenom razgovoru, Bojana otkriva kako izgleda Vaskrs u njenom domu, koje običaje neguje sa najbližima i na koji način balansira između tradicije i savremenog načina života, stvarajući radosnu prazničnu atmosferu za svoju porodicu.

Kako izgledaju vaskršnji praznici u vašem domu?

- Vaskrs u mom domu je uvek pun topline, radosti i porodične energije. To su dani kada usporimo, posvetimo se jedni drugima i uživamo u malim stvarima i u miru.

Ko je zadužen za farbanje jaja i koje tehnike koristite?

- Uglavnom ja preuzimam glavnu ulogu,od kako imam svoje dete.Ali naravno tu je i moja mama.Volim da kombinujem tradicionalno farbanje u lukovini sa modernijim tehnikama dekoracije, jer mi je važno da zadržim duh tradicije, ali i dodam lični pečat.Ove godine su bila jednobojna jaja.

Koji običaj se nikada ne preskače kada je u pitanju Vaskrs?

- Najvažniji običaj koji nikada ne preskačemo je kucanje jajima za prazničnim stolom. To je trenutak koji uvek donese smeh i radost.

Ko ti pomaže oko pripremanja praznične trpeze i šta se sve na istoj moće naći u tvom domu?

- U pripremi trpeze učestvujemo moja mama i ja, svako ima svoj zadatak i to je ono što daje posebnu čar. Na našem stolu se uvek nađu tradicionalna jela – kuvana jaja, pršuta,razne pite, salate i nezaobilazni kolači. Volim da sve izgleda lepo i ukusno.

Kako su izgledali vaskršnji praznici u tvom detinjstvu i u kojoj meri se danas sve promenilo?

- U detinjstvu su Vaskrsi imali neku posebnu čar – možda zbog te bezbrižnosti i uzbuđenja oko sitnica. Sećam se radosti oko farbanja jaja i porodičnih okupljanja koja su trajala ceo dan. Danas se neke stvari jesu promenile zbog brzog načina života, ali suština je ostala ista – porodica, ljubav i mir.

Autor: M.Krasić

Godinu i po dana sam bio nepokretan: Darko Lazić progovorio o tragičnom životnom periodu, pa otkrio na koji način je ponovo stao na noge

Sve pršti od luksuza: Pogledajte dom Bojana Lazić, svaki detalj ostavlja bez teksta, a voditeljka otkrila i kakva je domaćica (FOTO)

NAJVAŽNIJE JE DA SMO... Nataša Bekvalac otkrila koji savet je dobila od Marine Tucaković na početku karijere, pa priznala po čemu pamti Novu godinu i

Bojana Lazić na snimanju Pinkovih zvezda za Pink.rs otkrila nove detalje o stanju Zorice Brunclik: Kemiš je... (VIDEO)

OVO ZANIMA CELU NACIJU! Evo sa kim Bojana Lazić provodi noći: Zanosna plavuša objavila selfi iz kreveta i otkrila istinu (FOTO)

BITAN JE TIM: Nataša Bekvalac progovorila o nastupima, otkrila ko joj uvek daje vetar u leđa za nove izazove