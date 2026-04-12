SVE DOĐE NA SVOJE: Jelena Karleuša otkrila šta je za nju VERA, priznala šta je pokreće pa pomenula Desingericu

Voditeljka Jovana Jermić ugostila je u jutarnjem progoramu Televizije Pink, Jelenu Karleušu.

Na samom startu razgovora Jelena je govorila o svom odnosu prema veri:

- Vera nije to da se ide u crkvu, vera je to da se borimo za sve ono što volimo. Meni je smešno da se ljudi pričešćuju, idu u crkvu, ali ne rade ono što je bitno. Ti ljudi se sete vere samo kada su praznici i kada treba da se vidi, a kod mene to nije vera, vera je da jako bitna za jedan narod, za ujedinjenje i pomirenje jednog naroda - rekla je Jelena pa se osvrnula na uticaj društvenih mreža:

- Mi danas imamo situaciju da se ljudi koji postoje tri dana, da se porede sa Zdravkom Čolićem, masa je ta koja je odlučila da ga voli, to je simptom društvenih mreža koji su od nekoga napravili Boga, ali i to se gubi. Moram da kažem da se danas sve omalovažava, zato treba biti hrabar, ja sam bila hrabra, i iskreno kada bih ponovo iz početka radila, radila bih još jače. Moja Divna je govorila, sve kada tad dođe na svoje. Ja sam u svemu bila ispravna, a ljudi to pre ili kasnije shvate.

Jelena je komentarisala i Dragomira Despića Desingericu:

- On je sjajna momak, koji me je oduševio u takmičenju i jedan muškarac koji poštuje svoju suprugu a to se ceni danas - rekla je Jelena pa je sebi i gledaocima za današnji praznik poželela sledeće:

- Želim svima da budu veliki borci koji da odustajemo posle svega.

Jelena je komentarisala i situaciju u zemlji:

- Ljudi su smatrali da sam ja izdala mlade, nisam, ja sam gledala nekada kao oni, ali sam vremenom otvorila oči a verujem da će i oni otvoriti oči. Niko nije bitniji od naše zemlje, pogrešno je mnogo toga, ali verujem da će se sve srediti.

Autor: N.B.