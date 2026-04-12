NEDOSTAJALA MI JE PORODICA NA OKUPU: Jelena Karšleuša progovorila o detinjtvu, pa otkrila značaj svoje bake za njeno odrastanje: NAUČILA ME JE...

Satavila karte na sto!

Voditeljski par emisije ''Premijera vikend specijal'', Bojana Lazić i Nemanja Vujičić, posetili su luksuzan dom, povečice koja nikog ne ostavlja ravnodušnim, Jelene Karleuše.

Jelena, kakve uspomene Uskrs tebi budi?

- Naravno, kucanje jajima. Ja tokom odrastanja nisam bila preterano okrenuta veri, ali su se neke porodične vrednosti znale.

Kako je Uskrs izgledao u tvom domu tokom odrastanja?

- Moja baka je bila zadužena za to da se ručak sprema, jaja farbaju. Roditelji su mi bili užurbani, pa je ona bila zadužena za to da mi pokaže neke stvari oko toga. Porodične vrednosti su ono čemu kao društvo treba da se okrenemo.

Šta ti je najviše nedostajalo tokom odrastanja?

- Porodica na okupu. Rano sam se razvela od muža, pa sam zbog toga i ja se trudila, kada sam se razvela, da svojoj deci bude i otac i majka.

Da li je otac bio previše strog prema tebi?

- Ne, nije. S obzirom na to da sam jedina ćerka, oca sam vrtela oko malog prsta.

Autor: S.Z.