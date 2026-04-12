MISLIM DA SAM BLAGA I EMPATIČNA: Jelena Karleuša otškrinula vrata svoje duše, pa priznala kako vidi sebe: SVI ME VIDE KAO JAKU, A JA...

Voditeljski par emisije ''Premijera vikend specijal'', Bojana Lazić i Nemanja Vujičić, posetili su luksuzan dom, povečice koja nikog ne ostavlja ravnodušnim, Jelene Karleuše.

Da li oduvek bila hrabra i jaka, ili si kroz život postala takva?

- Ja sebe ne doživljavam ni hrabrom, ni jakom. Ja sebe doživljavam potpuno kontra od onoga kako mene ljudi vide. Ja za sebe mislim da sam previše blaga i empatična. Ono što je svim tim ljudima zajedničko je da misle da sam postala jaka zbog svega što sam kroz život. Ja sam uvek bila drugačija. U školi sam želela da se družim sa svima, ali oni nisu želeli da se druže sa mnom. Deci iz škole je bilo čudno moje ponašanje, izgled...izdvajala sam se očigledno.

Da li si tužna žena, da li misliš to za sebe?

- Ne, ne mislim da sam tužna, ali mislim da je normalno da imam oscilacije, kao i svi. Da ne moram svakodnevno da se bori, verovatno bih više mislila o tome kako se osećam. Ja volim da budem ja, ne mogu da pobegnem od sebe. Međutim, ja umem sebi da otežam u životu, ali, to sam opet ja, ne kajem se zbog tih stvari. Sve je u životu ''dizanje i pad'', veoma jasno.

U kojim trenucima ti je najviše nedostajao otac, jer su tvoji bili razvedeni?

- Moj otac zna da je bio previše odsutan tokom mog odrastanja. Bavio se karijerom, poslom svojim. Bavio se hapšenjem kriminalaca, ali svestan je on toga bio da nije bio previše prusutan.

Da li je otac bio previše strog prema tebi?

- Ne, nije. S obzirom na to da sam jedina ćerka, oca sam vrtela oko malog prsta.

Autor: S.Z.