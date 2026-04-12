'TRI ŽENE SU ZASLUŽNE ZA MOJ USPEH' Jelena Karleuša o početku karijere, otkrila koliko je para Divna pozajmila za njena album, a evo u kojoj emisiji se prvi put pojavila: Zvala je moju majku i rekla joj....

Jelena Kaleuša ugostila je ekipu Premijere - Vikend specijala, te su voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić došli na Vaskrs kod Jelene na ručak gde su razgovarali o aktulenim temama u njenom životu.

Jelena se prisetila svog odrastanja na Novom Beogradu u čuvenim Blokovima, pa se prisetila priče o njenom dedi, Divninom ocu:

- Otac mi je rođeni Beograđanin a majka mi je rođena u Sloveniji u Ptulju. Bile smo samo jednom zajedno, bile smo na grobu njenog oca, koji je bio vojini pilot, to je bilo staro groblje, zapušteno, a mi kada smo ga našli, bilo je zaratao u neko grmlje. Moram da kažem da su moj deda i njegov brat poginuli istog dana, u sat vremena razlike - rekla je Jelena pa se osvrnula na njeno odrastanje na Fontani:

- Ja sam odrasla u kraju koji je bio poznat po snimanju filmova poput filma "Rane" i mislim da je mene to odrastanje ojačalo. Ja sam odrasla u Parsike komune, i išla sam u školu "Ivan Gundulić", koja je tada bila jako čudna. Meni je bilo normalno da deca donose bombe u školu, mene je jurio drug sa bombom - govorila je Jelena.

- Počela sam '95 da pevam, moje detinjstvo je bilo jako teško. Nije bilo ulja, nije bilo benzina, nije bilo cigara za Divnu. To je bilo teško vreme, moja majka je bila novinar, koja je radila kao honorarac. Ona se borila sa mnom, ali me je podržala, ona je pozajmila 25hiljada maraka za moj album. Moram da kažem da je ona taj novac pozajmila novac od Dragane Mirković, tačnije od njenog tadašnjeg dečka Zorana Bašanovića, a alubim mi je radio Braja, a Milica Mitrović je tada zvala moju majku jer je čula da ja znam da pevam, i ona me je zvala pre izlaska mog albuma u emsiji "A što ne bi moglo" kod Peje. Moram da kažem da je Milica MItorović moj album sa pesmam "Ogledalice", "Najbolja drugarice", gurla i promovisla na Pinku - otkrila je Jelena pa je otkrila da li je Divna sumnjala da neće moći da vrati novac koji je pozajmila:

- Plašila se, ali ja sam taj novac vratila iste godine. Zoran Bašanović je pitao Draganu Mirković tada da li da mi pomogne, ona je rekla "da" i zbog toga smo mi divne prijateljice. - rekla je Jelena.

Jelena se pristetila da je njena majka Divna pisala 20 čekova da joj kupi cipele:

- Sećam se da mi je kupila cipele,da je morala da napiše dvadeset čekova, i kupila mi je, ali nisam imala za dalje, pa sam morala da se snalazim. Iskreno mi smo živele skromno, moja majka je nosila jedne cipele, jedan džemper, i zbog toga ja kupujem stalno cipele. Sećam se da me je tata stalno šišao na ćelavo, jer je govorio šta će meni kosa. Morala sam da se snalazim kako da privučem pažnju, ja sam pravila sama sebi šta da obučem, sve sam uzimala od majke i njenih stvari i pravila sebi šta da obučem. Moram da kažem da mene moja Divna nikada nije kaznila, niti tukla, ali kada me je pogledala znala sam koliko je sati. - rekla je Jelena.

