MOJA MAJKA ŽIVI U MENI: Jelena Karleuša progovorila o LAVOVSKOJ borbi njene majke sa opakom bolešću, otkrila kada je saznala da njeno stanje nije dobro!

Jelena Karleuša u emisiji ''Premijera vikend specijal'', prisetila se junačke borbe njene pokojne majke za život, te je otkrila na koji način je svom najvećem osloncu, svojoj majci, davala vetar u leđa i volju, da se bori do poslednjeg trenutka.

Kada je tvoja majka Divna preminula, njen odlazak nije bio lažan, a ti si tada bila odsečena od sviih.

- Kada ti ode majka, nemaš kome da se požališ, da pošalješ sliku dece, da se pohvališ...imam oca, ali majka je bila moj stub. Kada je ona otišla, parče srca se odlomilo. Pročitala sam pre nekoliko godina da su naučnici dokazali da na ćelijskom nivou naša majka živi u nama. Moja majka živi u meni. Kada mi je teško, ja upalim noćnu lampicu pored kreveta, budem iskrena prema sebi. Za neke probleme manje u životu, znam da će oni kad-tad proći. Aho bih živela tako da svakodnevno mislim o problemima, protraćila bih svoj život.

Da li si prva saznala za bolest svoje majke?

- Da. Ja sam na prevaru saznala za to. Ona je sve loše uvek skrivala od mene, da se ja ne bih sekirala. Ona je išla na neku biopsiju, tada je kilograme gubila, a rezultate je trebalo da peuzmemo. Šesti dan sam pozvala doktora i rekla sam doktoru da daju meni te rezultate. Dao mi je kovertu gde su bili rezultati, a ja sam saopštila mami tad to. Verovala sam da će ona uspeti da ozdravi, borila se godinama da ozdravi. Nije se borila zbog sebe, nego zbog mene. Obišle smo celu planetu da bih je oporavila. Pred sam kraj, nakon tri godine sam joj rekla nešto, što mislim da joj je bilo važno ''mama, uživaj u svakom trenutku, budi srećna''. Rekla sam joj da bude srećna u svakom trenutku, jer je to svrha svega.

