Majčice moja, sada te ništa ne boli: Sin Čede Markovića slomljen od bola oprostio se od majke Ljiljane, njegove reči kidaju dušu

Nakon smrti Ljiljane Marković, supruge pevača Čede Marković, oglasio se njihov sin Miloš Marković i emotivnom porukom na društvenim mrežama oprostio se od majke.

Miloš je uz njenu objavljenu fotografiju podelio potresne reči, opisujući njihovu bliskost i uspomene koje će zauvek nositi.

- Majčice moja... Više te ništa ne boli... Sad potrči u zagrljaj Boga, pričaj mu gore kako si nas, svoju decu odgajila, kako si mi prenela ljubav prema Beogradu kog si toliko volela, o svojoj ludoj porodici koju si ti okupljala, o tvojim unucima koje si volela više od svega, o mladim ljudima sa kojima si volela da provodiš vreme...

Majčice moja... zahvaljujući tebi ću zauvek voleti miris asfalta Beograda kada se leti ujutru operu ulice, miris Jorgovana i Ljiljana, dobru muziku, tvoje Kraljevo i Ratinu, ritual turske kafe, leto i more, Mikija Jevremovića i Dean Martina, tvoj ćošak gde sediš i čekaš da ti prepričavam uspehe i koncerte na kojima si toliko volela da me gledaš kako pevam prateće... I ceo život će mi biti urezano u glavu dve stvari.

"Ko se voli najviše na svetu? - Miloš i Mama." "Najviše na svetu ne podnosim laž." Putuj, oko moje plavo, svojima u zagrljaj i zagrli mi prababa Desu i Kadivku... i sve one koje si volela a tamo su negde gore... Mi ćemo biti dobro.

Ne brini čuvaću tatu i gnjaviti ga, da bi se tako široko smejala svaki put kad to radim... Hvala ti što si me rodila i disala za mene i moje uspehe. I za sve nas... Što si volela da iznenađuješ drage ljude...

Sad odmori, I nemoj Bogu pričati o svojim mukama... Rođena na Badnji dan, a otišla u zagrljaj neba na Veliku Subotu, dan pred Uskrs... Božije dete. Hristos Vaskrse. Neutešni, ali srećni što smo te imali i što ćemo te imati u našim srcima. Srešćemo se ponovo svi gore u svetlosti kad za to dodje vreme... i žao mi je što ne voliš ovu pesmu ali mi je volimo i za tebe.... tvoja porodica...

Ljiljana Marković (06.01.1960. - 11.04.2026.) - piše u objavi sina Miloša Markovića.

Čeda i Ljiljana imaju sina Miloša Markovića, koji je krenuo očevim stopama.

