'JELENA POSVAĐAĆEMO SE' Nada Topčagić otkrila da je Karleuša pevala na VAŠARU, seća se njihovog prvog susreta, ona sve porekla: TO NISAM BILA JA

Jelena Kaleuša ugostila je ekipu Premijere - Vikend specijala, te su voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić došli na Vaskrs kod Jelene na ručak gde su razgovarali o aktulenim temama u njenom životu, te im se u jednom momentu pridružila i pevačica Nada Topčagić.
Tokom razgovora Nada je ispričala anagdotu o Jeleni i njenoj majci Divni sa kojom se godinama družila:
- Ja se sećam mnogo toga, o Jeleni ću sada da pričam. Sećam se perioda kada sam pevala na sajmu, u Budvi, bilo je dosta ljudi ja sam pevala, a mene vuče Zlatko da mi pokaže devojčicu, a on kaže Divnina ćerka. Mi smo se tada srele, ona je pevala tada, a bili su Brena, Saša, Gane, svi su bili tu, ona lepa duge kose - započela je Nada pa je nastavila:
- Bio je veliki vašar, Divna je išla sa nama i povela ćerku na vašaru u Rakovici - rekla je NAda.
- To nisam bila ja - govorila je Jelena.
- Nemoj da lupaš, posvađaćemo se, biće krvoproliće - rekla je Nada.
- Nisam to bila ja - rekla je Jelena.
- Jelena posvađaćemo se, tu su bili ljudi i Karamela, zvaću Karamelu sada, to je bilo davno kada si završila osmi razred - dodala je NAda.
- Sa 13 godina sam pevala na vašarima, ali nisam bila ja - dodala je Jelena.
- Pevala si "Zapevala sojka ptica", e sada si me razočarala - dodala je Nada i zvala Zlatka.
- Evo neka bude da sam ja - dodala je Jelena.
Autor: N.B.