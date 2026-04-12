'JELENA POSVAĐAĆEMO SE' Nada Topčagić otkrila da je Karleuša pevala na VAŠARU, seća se njihovog prvog susreta, ona sve porekla: TO NISAM BILA JA

Jelena Kaleuša ugostila je ekipu Premijere - Vikend specijala, te su voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić došli na Vaskrs kod Jelene na ručak gde su razgovarali o aktulenim temama u njenom životu, te im se u jednom momentu pridružila i pevačica Nada Topčagić.

Tokom razgovora Nada je ispričala anagdotu o Jeleni i njenoj majci Divni sa kojom se godinama družila:

- Ja se sećam mnogo toga, o Jeleni ću sada da pričam. Sećam se perioda kada sam pevala na sajmu, u Budvi, bilo je dosta ljudi ja sam pevala, a mene vuče Zlatko da mi pokaže devojčicu, a on kaže Divnina ćerka. Mi smo se tada srele, ona je pevala tada, a bili su Brena, Saša, Gane, svi su bili tu, ona lepa duge kose - započela je Nada pa je nastavila:

- Bio je veliki vašar, Divna je išla sa nama i povela ćerku na vašaru u Rakovici - rekla je NAda.

- To nisam bila ja - govorila je Jelena.

- Nemoj da lupaš, posvađaćemo se, biće krvoproliće - rekla je Nada.

- Nisam to bila ja - rekla je Jelena.

- Jelena posvađaćemo se, tu su bili ljudi i Karamela, zvaću Karamelu sada, to je bilo davno kada si završila osmi razred - dodala je NAda.

- Sa 13 godina sam pevala na vašarima, ali nisam bila ja - dodala je Jelena.

- Pevala si "Zapevala sojka ptica", e sada si me razočarala - dodala je Nada i zvala Zlatka.

- Evo neka bude da sam ja - dodala je Jelena.

Autor: N.B.