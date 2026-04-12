Oglasila se porodica Zorice Brunclik na Vaskrs: Evo šta se dešava u domu pevačice

Sin pevačice Zorica Brunclik, Đorđe Tutić, podelio je na društvenim mrežama fotografiju iz porodičnog doma, otkrivši kako izgleda bogata vaskršnja trpeza u njihovoj kući.

Na slici se vidi raskošno dekorisan sto, prepun tradicionalnih đakonija, dok su prostoriju dodatno ulepšali praznični ukrasi , cveće i simboli Vaskrsa. Centralno mesto zauzimaju domaća pogača, farbana jaja i raznovrsni specijaliteti, što svedoči o toploj porodičnoj atmosferi i poštovanju običaja.

Đorđe je na slici česitao svima Vasrks:

- Hristos voskrese, srećan Uskrs - napisao je on.

Podsetimo, Zorica Brunclik je nedavno bila podvrgnuta operaciji, nakon čega se povukla iz javnosti kako bi se u potpunosti oporavila. Prema poslednjim informacijama, pevačica se uspešno oporavlja i polako vraća svakodnevnim aktivnostima, a uskoro ćemo je videti i na malim ekranima kada se vrati u žiri Pinkovih zvezda, gde je trenutno menja suprug Miroljub Aranđelović Kemiš.

Autor: N.B.