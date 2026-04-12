Porodična atmosfera u vili na Dedinju! Ceca pokazala bogatu trpezu za Vaskrs, porodica na okupu a jedan detalj je sve oduševio (FOTO)

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović podelila je sa svojim pratiocima snimak porodične idile na kom se vidi kako uživaju za Vaskrs.

Kamera je zabeležila prazničnu trpezu, sestru Lidiju, snajku Bogdanu, decu, ali i dekoraciju koja je sve ostavila bez teksta, a bogatu trpezu su svi komentarisali.

Pevačici je verovatno bilo posebno lepo da vidi svoje unučiće kako ručaju, pa su zato i nastali ovi kadrovi.

Pratioci na društvenim mrežama su Ceci čestitali praznik, a poznato je da je njoj prilično važno da porodica bude na okupu u vreme praznika.

Podsećamo, Vaskršnja liturgija u Hramu Svetog Save okupila je mnoge poznate, među privima je stigla Ceca Ražnatović, sa sestrom Lidijom.

Posebnu pažnju privukao je i dolazak Svetlane Cece Ražnatović, koja je u Hram došla pred kraj liturgije, tik pred pričešće, tačnije, dok se čitala vaskršnja poslanica. Ona je bila u društvu sestre Lidije Ocokoljić i njene ćerke Helene, dok su zet Predrag i sinovi na liturgiju došli ranije. Nakon pričešća, Ceca se pozdravila sa kumom Viki Miljković, koja je bila sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom i sinom Andrejom. Njih dve su se srdačno izljubile i čestitale praznik, a zatim su krenule ka svojim domovima.

Na liturgiji smo videli i bivšeg vaterpolistu Nikolu Rađena, pevačicu Jovanu Tipšin, harmonikaša Aleksandra Sofronijevića, tekstopisca Biljanu Spasić i psihologa Aleksandru Janković.

Podsetimo, za hrišćane, Vaskrs je temelj vere, jer bez Hristovog vaskrsenja, prema hrišćanskom učenju, ne bi bilo ni spasenja.

