Deca ne mogu da shvate šta se desilo: Vaskrs u domu Darka Lazića ZAVIJEN U CRNO: Branka se bori, ali joj...

Velika podrška majci pevača Darka Lazića je upravo njen emotivni partner Dragan Paunović. On je sada progovorio o tome kako je porodica nastradalog Dragana Lazića

Porodica Lazić zavijena je u crno nakon što je Dragan Lazić 11. marta nastradao u saobraćajnoj nezgodi kod Šapca.

Draganova majka Branka je nema od bola, a emotivni partner Dragan se ne odvaja od nje nakon tragedije koja je zavila u crno. Uprkos ogromnom bolu kroz koji prolaze, porodica Lazić obeležiće Vaskrs, kako dolikuje, zbog dece.

"Mnogo je teško"

- Za Vaskrs će verovatno nešto organizovati najviše zbog dece. Iskreno, ne verujem da će biti pravo slavlje, ali zbog njih mora bar malo da se obeleži, koliko god da je teško. Mnogo je teško... meni je teško, a mogu da zamislim koliko je tek njima - priča Dragan.

- Nažalost, kako je - tako je. Velika je žalost i tragedija. Dragan je bio jedan izuzetno pozitivan dečko, pun energije i života. Znao je i u najtužnijim trenucima da razveseli čoveka. Baš mi je žao. Šta da vam kažem... Branka se nekako bori, ali joj je najteže. To je nešto najgore što može da se desi. Podržavam je koliko god mogu, ali tu zapravo niko ne može mnogo da pomogne, mora da nauči da živi sa tim gubitkom. Tuga nikada neće proći, ali život mora dalje, i zbog unučića, i zbog Darka i snajke - rekao je Paunović.

Divi se kako Darko sve podnosi

Dragan je velika podrška porodici Lazić, a uprkos poslovnim obavezama u inostranstvu, svaki slobodan trenutak, gleda da provede sa Brankom i dođe makar na dan u Srbiju.

- Šta da kažem, moraju dalje. Divim se kako Darko sve to podnosi. Dare je jak, koliko god da mu je teško. Mora dalje, a svaka mu čast koliko je profesionalan u svom poslu uprkos svemu. Uvek je tu za sve, sada je on glava kuće. Želim im mnogo snage dok prolaze kroz najteži period u životu. I dalje ne mogu da verujem da je jedan takav čovek tako otišao - ispričao je Dragan i dodao da se njegova partnerka Branka od Draganove udovice Ivane, koja joj je rodila dve unuke, ne odvaja.

Deca još uvek ne mogu da shvate

- Snajka Ivana je uz Branku non-stop i mnogo joj znači. Branka se drži koliko može, ali deca još uvek ne mogu da shvate šta se desilo, mala su. Za Vaskrs, nažalost, neću biti tu zbog obaveza u Austriji, ali i zbog moje dece, jer oni žive ovde sa mnom. Ipak, sledeće nedelje ću obavezno doći i biti tu kada budu obeležavali četrdeset dana. Sa Brankom sam u kontaktu tokom celog dana. Videli smo se pre neki dan, bila je kod mene kada sam bio u Srbiji. Trudim se da dolazim što češće, makar na jedan dan nedeljno - istakao je.

"Ja sam tu za nju uvek"

Dragan planira da ode sa Brankom na odmor, čim joj bude malo bolje.

- Kada se Branka malo oporavi, planiramo da odemo negde zajedno na kratak odmor. Sada joj je najpotrebniji mir, da polako sve posloži i da bude uz svoju porodicu. Ja sam tu za nju uvek, kad god zatreba, dolazim bez razmišljanja - završava Paunović.

Darko, koji je nakon tragedije otišao na Svetu Goru da se pomoli za pokojnog brata, je na sebe preuzeo brigu od udovici brata Dragana, njegovoj deci i majci Branki. Pevača su osudili što se brzo nakon gubitka brata vratio nastupima, a od njega sada zavise, kako sam kaže, tri porodice.

Autor: Nikola Žugić