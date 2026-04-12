Išli brzo ili sporo, stići ćemo prerano! Željko Mitrović čestitao Uskrs pratiocima na Instagramu MOĆNOM PORUKOM: Posle ovoga će se svi dobro zamisliti

Vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, oglasio se povodom pravoslavnog Uskrsa objavom na Instagramu koja je privukla veliku pažnju javnosti.

U poruci koju je podelio sa pratiocima, Mitrović je u sebi svojstvenom stilu, iskombinovao filozofsko razmišljanje o životu i prolaznosti sa prazničnom čestitkom.

- Išli brzo ili sporo, stići ćemo prerano. Umreti valjda znači predati se jačem, a vaskrsnuti predati se nama! Kad malo bolje razmislim kakvi smo, ono prvo upšte ne izgleda loše! Srećan Uskrs! - naveo je Mitrović u opisu kratkog video snimka na kojem se vidi kako vozi skejt.

Na kraju objave, Mitrović je svima koji slave poželeo srećan Uskrs.

- P.S. dobio sam preko hiljadu čestitki za Vaskrs, zato molim da mi oprostite jer nije moguće odgovoriti na svaku poruku,zato ovu poruku šaljem svima koji slave pravoslavni Uskrs - napisao je Vlasnik Pink Media Group.

I ova objava Željka Mitrovića izazvala je brojne reakcije i komentare korisnika Instagrama, koji su mu odgovorili na čestitku, ali i tumačili njegov stil poruke.

