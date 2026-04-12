DRAMA ISPRED BOLNICE NA USKRS! Pevačici pretili policijom pred porođaj: Eksplodiraće mi mozak (FOTO)

Pevačica prošla kroz pakao pred porođaj!

Pevačica Lana Jurčević rodila je svoje drugo dete, devojčicu kojoj su dali nesvakidašnje ime Meli, baš na Uskrs.

Ipak, ono što je trebalo da bude najsrećniji dan pretvorilo se u pravi filmski triler. Lana i njen dugogodišnji partner Filip Kratofil morali su da prođu kroz dramatičnu situaciju pre nego što je njihova naslednica došla na svet.

Ona se oglasila na svom Instagram profilu i šokirala javnost onim što je preživela neposredno pred porođaj.

-Planovi su jedno, realnost drugo. Uskrs je, neka sreća i mir u vazduhu. Ali kasno popodne osećam da nekako nisam "svoja"… Kažem Filipu da osećam da se nešto sprema - ispričala je prve trenutke napetosti svojim pratiocima.

Međutim, odlazak u hitnu pomoć pretvorio se u pravu noćnu moru.

-Dolazim kod kuće i uveravam se da me intuicija ne vara. Odlazim u bolnicu, na hitnu. Žele da ostanem. Kažu mi: "Moraš sada odmah doneti odluku", a meni glava u rasulu. Eksplodiraće mi mozak, doslovno. Sabiram pluseve i minuseve, oduzimam, množim, delim i nikako ne dolazim do rešenja - opisala je hrvatska pevačica svoju agoniju.

"Nisam smela ni da izađem"

Zbog ogromnog stresa i pritiska, u jednom trenutku je, u stanju šoka, istrčala ispred zgrade, nakon čega su joj lekari zapretili policijom.

-Izlazim na vazduh jer mi nije dobro, pomolim se ispred bolnice da sve prođe dobro, što god odlučila (doktori dolaze po mene i govore da nisam smela ni da izađem, moram potpisati da, ako odlazim, to radim na svoju odgovornost ili moraju obavestiti policiju) - otkrila je ovaj jezivi detalj panike i straha.

Nakon pravog haosa, par je u poslednjem trenutku promenio plan i otišao u privatnu kliniku, gde se pevačica 5. aprila, na veliki praznik koji se obeležava u Hrvatskoj, napokon bezbedno porodila.

Autor: Nikola Žugić