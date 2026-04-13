Uskrs iz bajke! Voze se brodom i razmenjuju nežnost: Lazar i Anica uživaju na romantičnom putovanju evo i gde

Glumac Lazar Ristovski i njegova partnerka Anica Lazić uživaju u svojoj ljubavi nekoliko godina.

Sada su pokazali kako proslavljaju Uskrs. Par se uputio na praznično putovanje, daleko od gradske gužve pa su sve objavili javno.

Oni su otputovali na more, pa su pokazali kako uživaju u zajedničkim trenucima – najpre tokom vožnje brodom, gde ih prati lagani vetar i pogled na planine koje se stapaju sa morem. Anici kosa leprša na vetru, dok Lazar opušteno uživa u vožnji i pogledu u daljinu.

Romantična atmosfera nastavlja se i u restoranu na obali, gde su seli za sto tik uz vodu. Drže se za ruke i razmenjuju nežnosti.

Slike koje odišu pravom emocijom pokazuju da paru nije bitno gde provodi uskršnje praznike sve dok su zajedno.

Podsetimo, glumac Lazar Ristovski i 39 godina mlađa Anica Lazić su već par godina u srećnoj vezi i ne obaziru se na zlurade komentare. Oni su romansu krili oko godinu dana, a započeli su je nakon njegovog razvoda sa Danicom Ristovski sa kojom glumac ima dva sina.

Njihova veza od samog početka izaziva veliku pažnju javnosti, a par ne krije da je srećan i skladan, bez obzira na razliku u godinama

Anica je otkrila kako je počela njena ljubavna priča sa četiri decenije starijim glumcem Lazarom Ristovskim.

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić