DRAMA PRED NASTUP U ČAČKU! Trudna Edita doživela neprijatnu situaciju na putu, pa se javno oglasila: Ovo se dešava TREĆI PUT za mesec i po dana (FOTO)

Izvor: pink.rs, blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trudnu pevačicu Editu Aradinović zadesila je nepredviđena i neprijatna situaciju na putu neposredno pred njen večerašnji nastup u Čačku.

Edita Aradinović se oglasila na društvenim mrežama i otkrila da joj je pukla guma – i to već treći put u poslednjih mesec i po dana. Iako bi mnogima to pokvarilo planove, pevačica je pokazala da je ništa ne može izbaciti iz takta.

- Treći put za mesec i po dana mi je pukla guma - napisala je ona uz snimak iz automobila, ali je odmah stavila do znanja da joj to neće pokvariti raspoloženje, jer je čeka nastup u Čačku.

Dok je čekala pomoć, kroz šalu je Edita dodala:

- Čekajući najjače vulkanizere u gradu razmišljam da mi neki od njih bude kum.

Edita se razišla od muškarca sa kojim čeka dete

Podsetimo, Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka ćerku.

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre, objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak.

- Pitanje je kada ću ja stvarno naići, izmestiti se i ne biti u toj mojoj muškoj energiji. To je toliko fatalno po mene... Mnogo mi je žao što sam takva. iskreno je priznala Edita.

