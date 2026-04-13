Hitno prekinut nastup trudne Edite u Čačku: Bačen suzavac u klubu, izbio haos!

Pevačica Edita Aradinović, koja je trudna, doživela je pravu dramu sinoć u Čačku kada je tokom njenog nastupa došlo do neočekivanog incidenta – bačen je suzavac, zbog čega je nastup prekinut.

Da ovo definitivno nije bilo njeno veče, svedoči i maler koji ju je zadesio neposredno pred dolazak na nastup. Nezgode su počele još na putu ka Čačku kada joj je pukla guma na automobilu.

– Treći put za mesec i po dana mi je pukla guma. To neće pokvariti moje raspoloženje da večeras pokidamo u Čačku – obavestila je pevačica pratioce uz selfi sa puta. U svom prepoznatljivom duhu, Edita se u trenucima nervoze i našalila: – Čekajući najjače vulkanizere u gradu, razmišljam da mi neki od njih bude kum.

Raskid sa ocem svog deteta

Podsetimo, Edita je krajem februara dospela u žižu javnosti kada je priznala da je raskinula vezu sa partnerom Nenadom Stevićem, sa kojim čeka ćerku.

Ona je tada istakla da je odluka bila obostrana, te da nisu emotivni partneri, ali da su ostali u "strava, top odnosima".

