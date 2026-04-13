Ana Nikolić sa ćerkom i Raletom posetila manastir, pa zbog stajlinga izazvala haos na mrežama: Zar takva u crkvu? (VIDEO)

Ana Nikolić je najradosniji hrišćanski praznik provela na svetom mestu sa ćerkom Tarom.

Pevačica je uživala sa svojom mezimicom, pa je podelila nekoliko fotografija, kao i snimak na kojem joj namešta kecelju.

Ipak, kao i mnogo puta do sada, pažnju na njenoj objavi privukli su i neki drugi detalji, zbog kojih su je pojedini ponovo kritikovali.

Ana je za odlazak u crkvu odabrala crnu dugu suknju i sako, uz maramu preko glave, ali i neobične papuče.

Međutim, najviše komentara izazvale su mrežaste čarape koje je nosila, a koje su bile posebno upadljive.

"Zar takva u crkvu?", "Ni svetinja joj nije sveta", "Jaoj, pa na šta ovo liči... nije crkva klub", "Užasno ženo, još si sa ćerkom došla", "Ćerki kecelja, a mama mrežasto, lep primer", ređali su se komentari...

Bilo je i onih koji su je branili.

"Žena otišla da uživa i nađe mir, ostavite je na miru", "užasno, koliko su ljudi puni zla", branili su Anu pojedini.

Pevačica Ana Nikolić podelila je sa pratiocima na Instagramu jedan topao, porodični trenutak u susret Vaskrsu. Na objavljenim fotografijama i snimcima pokazala je kako su njen partner Goran Rale Ratković i ćerka Tara sa mnogo ljubavi farbali jaja i pažljivo dekorisali prazničnu trpezu.

U domu Ane Nikolić vladala je prava vaskršnja atmosfera – šarene boje, osmesi i sitni detalji koji svedoče o porodičnoj bliskosti i radosti zajedničkih trenutaka. Posebnu pažnju privukla je mala Tara, koja je sa ozbiljnošću pravog umetnika učestvovala u ukrašavanju, dok je sto zablistao u znaku praznika.

Ona je uz fotografiju jaja napisala: "Tara i Rale su ovo sami napravili".

Autor: N.B.