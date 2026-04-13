Oglasila se Edita nakon što joj je prekinut nastup u Čačku: Spremala sam se da...

Pevačica Edita Aradinović juče je imala nastup u Čačku koji je morala da prekine nakon što je neko iz publike prsnuo suzavac. Ona se nakon nemilog događaja oglasila na Instagramu i napisala da joj je žao što se sve tako završilo.
Kako je Edita napisala, neko iz publike je iskoristio suzavac, zbog čega je trudna pevačica prekinula nastup.
- Čačani, žao mi je što sam morala da prekinem nastup zbog majmuna koji je prsnuo suzavac. Taman sam se zagrejala i spremala da napravimo haos, lom i belaj, ali biće prilike neki drugi put! Drago mi je da sam osetila vašu energiju i videla neke drage ljude - napisala je Edita Aradinović.
Edita je i pred koncert doživela nezgodu, kada je na putu do Čačka pukla guma na automobilu.
"Treći put za mesec i po dana mi je pukla guma“, napisala je ona uz snimak iz automobila, ali je odmah stavila do znanja da joj to neće pokvariti raspoloženje, jer je čeka nastup u Čačku.
Dok je čekala pomoć, kroz šalu je Edita dodala:
„Čekajući najjače vulkanizere u gradu razmišljam da mi neki od njih bude kum.“
