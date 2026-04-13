Ovo je tast Nikole Rokovića: Pevač objavio sve, sa porodicom proveo Vaskrs na imanju na Fruškoj gori, a evo čime se bavi Bojanin otac

Nikola Rokvić praznične dane provodi u krugu porodice, a najnovija fotografija svedoči o tome da je za ovogodišnju proslavu Uskrsa izabrao mir i prirodu. Nikola je podelio sliku na kojoj pozira sa svojim tastom, ocem supruge Bojane Barović, i to na njegovom imanju na Fruškoj gori.

Nikola je pokazao atmosferu sa proslave najradosnijeg praznika, a kako se može videti mnogobrojna porodica uživala je na poznatoj srpskoj planini.

- Tast moj - napisao je Nikola u opisu fotografije koju je opisao i jednim emotikonom srca.

Da cela porodica neguje posebnu ljubav prema prirodi i baš ovom mestu, Nikola je isticao i ranije.

- Bojana je stari prirodnjak i njen otac je jako povezan sa prirodom, ima plac na Fruškoj gori, bavi se i pčelama, svi smo vezani za prirodu – izjavio je Rokvić.

Pevač je istinsku sreću pronašao upravo u prirodi i veri, koju je u potpunosti spoznao pre sedam godina, što mu je dalo otvorenost i shvatanje o tome koliko je važno živeti u skladu sa božjom tvorevinom. Svoju posvećenost ekologiji i očuvanju okoline prenosi i na najmlađe.

On i Bojana deci od malena usađuju svest o tome koliko je bitno voditi računa o životnoj sredini, pa najmlađi već sami primećuju kada se neko loše ophodi prema prirodi.

Pored toga, Nikola neguje dirljivu porodičnu tradiciju – za rođenje svakog deteta sadi drvo ispred zgrade, što je običaj koji je nasledio od svog pokojnog oca.

Govoreći o tome koliko nas moderan život udaljava od bitnih stvari, pevač je ranije za "Blic" odlično objasnio zašto su begovi iz grada, poput ovog uskršnjeg na Frušku goru, od neprocenjivog značaj.

- Mnogo se brzo živi i toliko je mnogo informacija koje su totalno nebitne i nevažne za nas, zatrpavaju nas i usporavaju. Jednostavno, mislim da svako ko ode u neku netaknutu prirodu, šumu, može da oseti blagodeti koje nam priroda pruža i koliko će se bolje osećati, koliko će biti raspoloženiji – naglasio je Rokvić.

Mir, šuma i pčele na imanju tastu definitivno su pravi način da se pevač i njegova porodica izoluju od gradske gužve i u potpunosti posvete istinskim vrednostima i prazničnoj radosti za Uskrs.

Autor: N.B.