Prijovićka izvela na binu Žiku Jakšića i kuma Saše Popovića: Posle 30 godina zajedno na sceni, ovo niko nije očekivao (FOTO)

Pevačica Aleksandra Prijović održala je koncert u Aleksandrovcu, a na sceni joj se, posle više decenija od razlaza grupe "Ritam srca", pridružio Žika Jakšić, što je izazvalo oduševljenje publika.

Usledio je pravo iznenađenje kada je pored Žike, na scenu izašao i kum pokojnog Saše Popovića, Dejan Ćirković Ćira, a obojica su rodom iz ovog grada.

Žika Jakšić se posle više od 30 godina, nakon raspada grupe "Ritam srca", vratio na scenu, a publika nije krila oduševljenje i nagradila ga je gromoglasnim aplauzom.

Prija ih je srdačno najavila, a onda je usledio šou na sceni.

Inače, grupa "Ritam srca" čiji je deo bio Žika Jakšić, ali i Ćira, godinama je bila jedna od najpopularnijih u bivšoj Jugoslaviji.



