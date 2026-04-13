Slavlje u domu Čede Jovanovića: Puca od emocija, a njihovo pismo ga je ostavilo bez reči (VIDEO)

Političar Čedomir Jovanović danas ima razlog za slavlje. Čeda danas slavi svoj 55. rođendan.

Čeda je na Instagramu podelio poruku koju je dobio od svoje dece.

- Dragi tata, želimo ti srećan rođendan. Volimo te beskrajno i bićemo uz tebe zauvek. Miša, Jana, Zora i Anđa - pisalo je na papiriću.

Čeda je uz sliku podelio i pesmu Zdravka Čolića "Majsko sunce".

- Bol boluješ ispod oblaka, a kamoli ja - dodao je u opisu stihove ove pesme.

Inače, Aca Kos već neko vreme živi sa političarem Čedom Jovanovićem, a nedavno je progovorio o odnosu sa njegovom porodicom. On je istakao i da među njima nema tajni, te tako zna čak i Čedinu šifru telefona.

Aca je tada istakao da o Čedinoj bivšoj ženi Jeleni ima predivno mišljenje.

- Jelenu ja mnogo volim, Čedomir nas je upoznao i doživljavam je kao sestru. Posebna je žena, rodila je četvoro dece i od srca joj želim sve najlepše - rekao je on, pa dodao da Čedi često gleda poruke na telefonu.

- On je zaboravio moju šifru i ne bavi se tim stvarima. Rekao sam mu šifru. Ja znam njegovu šifru od telefona, on mi je rekao. Kada uđem u njegov telefon, sve što mi se ne sviđa, ja izbrišem - priznao je on, a Čeda je nedavno otkrio da bi legalizovao gej brakove.

- Mogu ja da odgovorim, gej brakove. Zato što bi onda skinuli gaće svim folirantima, pedofilima, koji su vitezovi patrijarhalne Srbije. Kod kuće biju ženu, a na poslu t***ju šofera - rekao je Jovanović.

Autor: N.B.

