'Rodi jedno dete, biće ti žao da ostariš sama' Poznata voditeljka se godinama borila za potomstvo, a zatim odustala od vantelesne oplodnje, otkrila detalje

Poznata voditeljka i influenserka iz Bosne i Hercegovine, Hana Hadžiavdagić, progovorila je o svojoj dugogodišnjoj borbi za potomstvo, otkrivši da su ona i njen suprug Tarik odlučili da odustanu od procesa vantelesne oplodnje. Hana je istakla da su njih dvoje dovoljni jedno drugom i oštro osudila neumesne komentare i društveni pritisak sa kojim se žene suočavaju kada je reč o majčinstvu.

Nakon godina truda i pokušaja da postanu roditelji, Hana je u komunikaciji sa svojim pratiocima na Instagramu potvrdila da je par prekinuo sa pokušajima medicinski potpomognute oplodnje. Na pitanje jedne pratilje da li je još uvek u procesu, voditeljka je bila direktna:

- Nismo, odustali smo nakon nekoliko neuspelih pokušaja. Imamo jedno drugo i to je nama sasvim dovoljno".

Hana je iskoristila priliku da ukaže na nedostatak empatije u društvu, podelivši rečenice za koje smatra da ih treba strogo zabraniti. Kao najočitiji primer netaktičnosti, izdvojila je komentar koji joj se često upućuje:

- Rodi sebi jedno dete. Biće ti žao da ostariš sama". Na ovakve opaske, voditeljka ima jasan stav i poručuje ljudima da "tuđe roditeljstvo nije tvoj projekat".

Uprkos teškoj borbi koju su prošli, Hanin brak sa Tarikom ostaje čvrst. Voditeljka se nedavno pohvalila i skupocenom narukvicom vrednom 17.000 evra, koju je od supruga dobila povodom godišnjice braka. Koliko joj je stalo do supruga pokazala je i kada je oštro i momentalno reagovala na komentar jedne korisnice društvenih mreža, koja je Tarika uvredljivo nazvala "hrčkom".

