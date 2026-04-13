Pevačica pokazala kako izgleda tik pred porođaj: Čeka dete sa pet godina mlađim kolegom, a sada obukla minić i oduševila mnoge.

Pevačica Iva Bojanović sitno broji do dolaska bebe na svet, a sada je sa svojim pratiocima podelila kako izgleda u poodmakloj trudnoći i oduševila mnoge.

Iva je pokazala kako izgleda tik pred porođaj tako što se fotografisala u liftu, a njen trudnički stomak bio je u prvom planu.

Za ovu priliku odabrala je odvažnu, ali i udobnu kombinaciju. Obukla je crnu kratku haljinu preko koje je ogrnula kožnu jaknu, dokazujući da trudnički dani i te kako mogu biti u znaku odličnog stila.

Trudnički sjaj je i te kako primetan, a pevačica osmeh ne skida sa lica, pokazujući koliko uživa u poslednjim danima pred dolazak prinove.

"Plakali smo kad sam saznala da sam trudna"

Podsetimo, Iva, inače verenica pet godina mlađeg pevača Joce Stefanovića, dugo je krila srećne vesti. Javnost je za njenu trudnoću saznala sasvim slučajno, zahvaljujući jednoj fotografiji na kojoj joj Joca drži ruku na stomaku, nakon čega su ljudi sami došli do zaključka da čekaju bebu.

Pevačica je nakon te fotografije potvrdila da je u petom mesecu trudnoće. Prisećajući se trenutka kada su saznali da će dobiti dete, Iva je otkrila da je pevačeva želja bila prejaka i da je bio van sebe od sreće.

– Svi smo plakali od sreće kada su mu deca uručila kutijicu sa testom za trudnoću. Ne mogu vam opisati njegovu reakciju, to biste morali da vidite na snimku! – ispričala je tada Iva.

Joca i Iva već godinama uživaju u skladnom odnosu, a pevač je uvek otvoreno govorio o tome koliko je vezan za njenu decu iz prethodnog braka. Kako je sam istakao, prihvatio ih je kao svoju, a oni ga zovu "ćale".

– To je moj najveći uspeh u toj porodici, ja sam svesno birao šta želim i znao sam šta želim od prvog momenta – ispričao je jednom prilikom pevač, ističući da mu je Iva jedina žena koja ga tera napred.



Autor: N.B.