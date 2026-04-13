Uzeli se na petak 13. a onda ga je ona zatekla sa ljubavnicom: Sani i Natalija danas slave 31 godinu braka, evo šta su sve doživeli u braku

Iako važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj estradi, Natalija i Sani Trik FX decenijama unazad prolaze kroz neverovatne životne i bračne turbulencije. Danas imaju veliki povod za slavlje.

Natalija i Sani danas proslavljaju 31. godinu braka. Ovim povodom se pevačica oglasila na Instagram zajedničkom fotografijom i napisala:

- Danas je naš dan. 31. godina braka - stoji u njenoj objavi.

Čestitke su počele da se nižu, a kako se može videti iz objava koje su javno podelili, oni su se venčali na petak 13.

Uprkos decenijama koje su proveli zajedno i imidžu idealnog para, javnost je nedavno ostala u šoku kada je Natalija priznala da je Sanija uhvatila u prevari. Pevačici je proradila ženska intuicija, pa je svog supruga zatekla u stanu sa ljubavnicom na Novom Beogradu.

- Zamisli, i tad mi kaže "Nije istina". Ušla sam, počupala je za kosu i rekla sam joj "Sad ću da kažem tvojim roditeljima", jer mi je bilo neshvatljivo da neko može to da uradi – izjavila je Natalija, ističući da u tom trenutku rastrojstva nije krivila svog supruga, već "gospođu", te da joj je "svašta rekla".

Ovaj brak je bio na ozbiljnom testu jer to nije bio jedini put da se takve stvari dešavaju. Pevačica je priznala da je u mladosti doživela "jako ružne stvari s njegove strane", ali je donela odluku da te greške oprosti. Iako nije zaboravila šta se desilo, istakla je da se njihov život nastavio u dobrom smeru.

Danas, nakon više od tri decenije borbe, Natalija se ne obazire na gradske priče. Kada su je povezivali sa mlađim muškarcima, jasno je poručila da voli isključivo ostvarene, prosede i situirane muškarce. Takođe, objasnila je da zbog svog posla plesačice ima slobodnije ponašanje u klubovima, ali da đuskanje sa drugim muškarcima nikako ne znači flertovanje i davanje povoda.

