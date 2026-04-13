Influenserka (31) umrla par dana nakon veridbe: Porodica se odmah oglasila

Izvor: telegraf

Porodica poznate influenserke Ešli Dženej oglasila se nakon njene iznenadne smrti tokom putovanja u Tanzaniji, potvrdivši da je policijska istraga u toku i da blisko sarađuju sa nadležnim organima kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo.

Ešli Dženej (31), pronađena je bez svesti prošlog meseca u hotelskoj sobi, nakon boravka u luksuznoj vili "Zuri Zanzibar", gde je letovala sa verenikom Džoom Mekanom.

Par, koji se verio tokom odmora, boravio je u ovom rizortu, kada je Ešli navodno naglo pozlilo, nakon čega je hitno prebačena u obližnju bolnicu.

Vlasti do sada nisu objavile zvaničan uzrok smrti, dok porodica ističe da "traži pravdu".

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, porodica je navela da aktivno učestvuje u istrazi.

- U jednom trenutku slavila je ljubav i život na način koji je bio svojstven Ešli, a već u sledećem više je nije bilo - navodi se u saopštenju porodice.

Foto: Instagram.com/ashleejenae

- Brojna neodgovorena pitanja i udaljenost od kuće učinili su ovu tragediju još težom za našu porodicu. Ešli je bila voljena, vedra i puna života, sa velikim planovima pred sobom. Naša porodica je potpuno slomljena.

Dodali su i da su zahvalni na podršci koju dobijaju u ovom teškom periodu:

- Zahvalni smo na molitvama i saosećanju koje primamo dok se suočavamo sa ovim nezamislivim gubitkom. Molimo da se sve informacije koje ne dolaze direktno od naše porodice tretiraju kao neproverene.

Foto: Instagram.com/ashleejenae

Influenserka, koju je na Instagramu pratilo više od 71.000 ljudi, bila je poznata po sadržaju o načinu života, modi i ličnim iskustvima.

Zabrinutost zbog nedostatka zvaničnih informacija izrazila je i njena prijateljica Savana Brit, koja je na društvenim mrežama istakla:

- Smatram veoma zabrinjavajućim to što je američka državljanka preminula u inostranstvu pre nekoliko dana, a pre moje objave ništa nije saopšteno ni od strane Stejt departmenta, ni vlade Tanzanije, niti lokalnih medija.

Policija je saopštila da je fokus istrage na "jasnoći i proverljivim informacijama", apelujući na javnost da ne širi neproverene tvrdnje.

Do sada nisu objavljeni zvanični rezultati obdukcije niti toksikoloških analiza.

Ešli, koja je živela u Majamiju, stekla je veliku popularnost na Instagramu promovišući filozofiju takozvanog "lagodnog života", zasnovanu na pozitivnosti.

Tačna lokacija na kojoj je pronađena i dalje je predmet oprečnih informacija - pojedini izvori tvrde da je bila u hotelskoj sobi, dok drugi navode da je pronađena izvan objekta.

Autor: N.B.

