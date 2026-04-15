Slavica Rokvić u voćnjaku! Marinkova udovica preuzela domaćinstvo, na Košutnjaku ima pravi raj: Sloboda na životnoj stazi (FOTO)

Udovica Marinka Rokvića, Slavica Rokvić veoma je aktivna na društvenim mrežama.

Ona sa ženama često deli savete, recepte, a pokazuje i kako sama brine o domaćinstvu na Košutnjaku. Ona se trudi da svaki slobodan trenutak provede u prirodi, a sada je objavila fotografiju iz voćnjaka. Slavica je pozirala među drvećem i poslala snažnu poruku:

- Kada bi na Zemlji vladala ljubav, svi zakoni bi bili suvišni. Aristotel - citirala je ona, pa nastavila:

- Još od njegovog vremena pa do današnjih dana ista misao kruži vasionom, ali još nikome nije uspelo da je sprovede u delo. Jer u svetu ljubavi niko ne uzima, već svi daju. Niko ne sudi jer ljubav razume. Tamo gde ona vlada savest nadjača ego. A šta je čovek bez ega? Sloboda na životnoj stazi. On ne gubi sebe, naprotiv, on se pronalazi. Kako ti stojiš sa egom? Zastani, pa razmisli! - zaključila je Slavica.

Ima svoju baštu

Podsetimo, Slavica Rokvić je nedavno podelila slike iz svoje bašte.

- Proleće, najlepše godišnje doba u svakom smislu. Dodir prirode i čoveka, osećaj neraskidive povezanosti. Danas je naša bašta kao pravo organsko domaćinstvo čarobnim štapićem otvorilo svoju kapiju i primilo u malo carstvo nove rasadne biljčice. Paradajz, krastavac, cveklu, kelj, brokol, mirođiju, rukolu, peršun, celer, blitvu, ren, đumbir, maričnjak, žalfiju, kamilicu, nanu, smilje, bosiljak, steviju, ehinaceu, kantarion, pelin... Malo li je? - napisala je nedavno Slavica koja ima organsku hranu.

- Red, rad, disciplina, ljubav prema prirodi, sećanja, priprema zemljišta za sađenje paradajza, krastavca, paprike, salate... Luk koji sam jesenas sadila izvađen, mogla bih komotno tezgu na nekoj pijaci da zakupim. Organski pa vi vidite. Bilo je danas dosta posla, umor ovladao, ali prija. Tu je i budačić star sigurno 100 godina iz Masloševa podno Rudnika, pripadao je mojoj nani Curi. Seoska idila usred Košutnjaka. Napravite i vi kutak u kome ćete uživati. Vraćajmo se prirodi s radošću.

