Naša glumica umrla u 33 godine: Radoš Bajić je nazvao 'TRAGIČNOM HEROINOM'

Glumica Gordana Kosanović ostavila je neizbrisiv trag u jugoslovenskoj kinematografiji zahvaljujući svom talentu i jedinstvenoj lepoti, ali je njen život obeležila velika privatna tuga. Njen kolega Radoš Bajić opisao ju je kao "tragičnu heroinu", a njen život okončan je sa samo 33 godine, tačno na dan kada je i rođena.

Gordana je rođena 8. marta 1953. godine u Valjevu. Svoje najranije detinjstvo provela je u selu Dić kod Ljiga, odakle su poreklom bili izvorni koreni njene majke. Od šeste do devetnaeste godine živela je u rodnom mestu svog oca, Petrinji, gde se istakla u školi i završila gimnaziju kao đak generacije. Po završetku gimnazije, upisala je glumačku Akademiju u klasi profesorke Ognjenke Milićević, gde je studirala zajedno sa velikanima poput Bogdana Diklića, Zlate Petković, Ljiljane Stjepanović, Lazara Ristovskog, Snežane Savić i Radoša Bajića.

Počeci filmske karijere

Na filmsku scenu prvi put je stupila 1976. godine kada je dobila ulogu u filmu "Vrhovi Zelengore". Iste te godine, njena karijera je doživela ključni trenutak i uspon zahvaljujući značajnoj ulozi u čuvenom filmu Gorana Paskaljevića "Čuvar plaže u zimskom periodu".

Gubitak unutrašnjeg mira i razdvojenost od dece

Iako je ostvarila zapažene uloge, Gordana je pola svog života patila. Kolega Radoš Bajić nazvao ju je "tragičnom heroinom", a njena najveća tuga poticala je od razdvajanja od njene dece. Zbog te situacije, glumica je bila primorana da konstantno putuje na relaciji Nemačka - Jugoslavija, a u jednom intervjuu je priznala da je zbog toga potpuno izgubila svoj unutarnji mir.

Prerana smrt i sećanje

Gordana Kosanović je preminula sa samo 33 godine, i to tačno istog datuma kada je i rođena, ostavivši za sobom sećanje na svoju čudnu i jedinstvenu lepotu. Po njenoj ličnoj želji, sahranjena je pored svoje bake u selu Dići, mestu za koje su je vezivale najranije i najlepše uspomene iz detinjstva.

POVEZANE VESTI

Domaći

Udala se Ivana Panzalović! Glumica nakon velike traume stala na ludi kamen, evo i kako izgleda njen suprug (FOTO)

Domaći

Našoj pevačici umrla ćerka u 27.godini: Ona preminula od tuge za njom jer nije mogla da joj pomogne u borbi sa opakom bolesti

Domaći

Borila se do zadnjeg dana: Danas je osam godina od smrti Mire Stupice, a ove tragedije su joj obeležile život!!

Domaći

Našoj glumici verenik PUCAO U GLAVU, pa sebi ODUZEO ŽIVOT: Išla kod psihoterapeuta, godinama se borila sa traumama, a sad konačno ponovo diše punim pl

Domaći

STOJINA ŽIVOTNA PRIČA KAO SA FILMSKOG PLATNA! Porodica prvog supruga je sa BEBOM izbacila iz kuće! Zbog drugog se zakucala kolima u banderu! Ovo niste

Showbiz

ZAUVEK ĆE OSTATI U SEĆANJU! Umrla slavna glumica u 104. godini!