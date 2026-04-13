Darko Lazić objavio fotografiju sa suprugom i svastikom: Evo kako provode praznik zajedno u Brestaču (FOTO)

Folker Darko Lazić nakon porodične tragedije i smrti rođenog brata Dragana najviše vremena provodi sa porodicom koja mu je velika podrška u ovim teškim trenucima. Svi zajedno dosta vremena provode u Brestaču gde Lazić ima kuću, a sada je objavio sliku na Instagramu i pokazao je kako provode vreme.

Naime, Kaći i Darku je društvo pravila njena rođena sestra Kristina, a svo troje su se slikali dok je folker ležao na dvosedu.

Porodično su proslavili veliki hrišćanski praznik Uskrs zbog najmlađih članova porodice, a zasigurno je ovo bio najtužniji Uskrs u njihovom domu.

Paunović je u emotivnoj ispovesti otkrio kako se porodica nosi sa tragedijom.

"Za Vaskrs će verovatno nešto organizovati najviše zbog dece. Iskreno, ne verujem da će biti pravo slavlje, ali zbog njih mora bar malo da se obeleži, koliko god da je teško. Mnogo je teško... meni je teško, a mogu da zamislim koliko je tek njima", istakao je Dragan Paunović.

On se prisetio stradalog Dragana Lazića i opisao koliko se Branka Lazić teško bori sa ovim nenadoknadivim gubitkom.

"Nažalost, kako je - tako je. Velika je žalost i tragedija. Dragan je bio jedan izuzetno pozitivan dečko, pun energije i života. Znao je i u najtužnijim trenucima da razveseli čoveka. Baš mi je žao. Šta da vam kažem... Branka se nekako bori, ali joj je najteže. To je nešto najgore što može da se desi. Podržavam je koliko god mogu, ali tu zapravo niko ne može mnogo da pomogne, mora da nauči da živi sa tim gubitkom. Tuga nikada neće proći, ali život mora dalje, i zbog unučića, i zbog Darka i snajke", rekao je Dragan za "Informer".



Autor: N.B.