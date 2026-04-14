Pola veka kasnije otkrivena GOLA ISTINA! Čuveni harmonikaš otkrio sve o navodnoj vezi Tome Zdravkovića i Silvane Armenulić!

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs

O ovome se mnogo spekulisalo.

Ljubiše Pavkovića, jedan od naših umetnika na harmonici, bio je veoma blizak prijatelj sa legendarnim Tomom Zdravkovićem, a sad je, gotovo polovinu veka kasnije ispričao istinu o njegovoj navodnoj ljubavi sa Silvanom Armenulić.

Kako ističe Ljubiša, ljubav nije postojala, njih dvoje nikada nisu bili u vezi, ni javnoj ni tajnoj, a Toma je celog života bio zaljubljen u muziku, piće i kocku.

- Ljubav između Silvane i Tome nije postojala uopšte, jer da jeste, svi bi to znali, ceo Beograd. Toma je bio zaljubljen u alkohol i kocku. Pevao je u čuvenoj kafani "Gradski podrum" kod Doma sindikata. Interesantno kod njega je da je došao iz totalne pasive. Nije boem samo onaj koji za dva dana zaradi pare, pa se napije i kupi 500 karanfila. Mene zanima nešto drugo, kako on dođe iz totalne pasive i sedamdesetih godina uvede novu vrstu urbane pesme? Tada Radio Beograd nije hteo da čuje za tu muziku- ispričao je Ljubiša i dodao:

- Tomu sam pratio na jednom od poslednjih koncerta u "Dva jelena" u Skadarliji. Tu su se okupili pevači i glumci. On je pevao spontano. Imao je veliko iskustvo u kafani. Bilo je to veoma emotivno veče. Mislim da je to najbolja emisija koju sam odsvirao uživo. Pratio sam ga godinama. Moglo je da se pojavi njih 20 na sceni, ali kad izađe Toma, to je bila magija - naveo je on.

